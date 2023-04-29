تسريب جديد يكشف مواصفات هاتف OnePlus Nord 3 المُرتقب!

طرحت شركة OnePlus هاتف OnePlus 11 في الأسواق في بدايات العام الجاري وهو بالتأكيد هاتف قوي على الرغم من أنه يفتقد بعض المعايير الأساسية مثل الشحن اللاسلكي ومعيار IP لمقاومة الماء والغبار، ولكنه لا يزال صفقة مربحة بكل المقاييس وأرخص من هواتف أندرويد عديدة.

بعد ذلك، قدمت الشركة هاتف OnePlus Nord CE 3 Lite منذ أيام قليلة. ولكننا ما زلنا نتساءل: متى سيتم الإعلان عن هاتف OnePlus Nord 3 خاصة وأنه من أفضل هواتف الفئة المتوسطة في السوق!

وكما تعلمون، فإن هواتف Nord من العلامة التجارية الصينية هي هواتف متوسطة وميسورة التكلفة، وتعتبر سلسلة Nord المتبوعة برقم واحد في النهاية الخط الرئيسي للشركة.

ومع انتظارنا المرير، تظهر بعض التسريبات هنا وهناك عن الهاتف. على الرغم من أننا لسنا متأكدين من صحتها تماماً ولكن “القليل أفضل من لا شيء على الإطلاق”.

تسريب مواصفات OnePlus Nord 3

بحسب التسريب الأخير، من المتوقع أن يأتي OnePlus Nord 3 بشاشة قياس 6.7 إنش بدقة 2772×1240 بكسل. باختصار ستكون شاشة 1.5K لكونها تتوسط دقة FHD و QHD. على الرغم من عدم ذكر المصدر، ولكننا نتوقع أن تكون شاشة AMOLED بمعدل تحديث 120Hz.

يُقال أن الهاتف سيحتوي على معالج DImensity 9000 من شركة ميديا تيك. هذه أخبار أكثر من رائعة نظراً لأن هذا المعالج هو معالج من الفئة الرائدة والذي كان منافساً لمعالج Snapdragon 8 Gen 1 العام الماضي. استخدمت الشركة هذا المعالج مع تابلت OnePlus Pad وهو بالمناسبة أول حاسوب لوحي للعلامة التجارية والذي لاقى استحساناً كبيراً من قِبل المستخدمين والمُراجعين على حد سواء.

بحسب العروض الهندسية التي تم تسريبها للهاتف، فمن الواضح أنه سيحتوي على كاميرا ثلاثية. قد تكون الكاميرا الرئيسية عبارة عن مستشعر بدقة 64 ميجابكسل مصحوباً بعدسة واسعة المجال بدقة 8 ميجابكسل وعدسة ماكرو بدقة 2 أو 5 ميجابكسل. أما الجانب الأمامي فسوف يحتوي على كاميرا بدقة 16 ميجابكسل.

لا توجد أي تفاصيل حول مواصفات البطارية أو سعة الشحن. ولكن بما أن جميع الهواتف أصبحت تأتي ببطارية 5000 مللي أمبير في الساعة فلا يوجد سبب يجعلنا نعتقد غير ذلك بالنسبة لهاتف OnePlus Nord 3. بالنسبة للسعر، من المتوقع أن يتراوح سعر الهاتف بين 367$ و 489$ دولار أمريكي.