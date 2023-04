“معجزة جديدة” لفقدان الوزن قد تكون أفضل من “العقار المفضل في هوليوود”!

الولايات المتحدة – يبدو أن عقارا جديدا لفقدان الوزن وُصف بـ”المعجزة” – يفترض أنه أفضل من Wegovy – على وشك الانتشار في بريطانيا والولايات المتحدة.

وتبين أن الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن وأخذوا tirzepatide في جرعة أسبوعية، واعتمدوا أسلوب حياة أكثر صحة، فقدوا 34 رطلا (15.6 كغم)، في المتوسط، على مدار 72 أسبوعا. وكان هذا يعادل حوالي 16% من وزن الجسم.

وبالمقارنة، فإن المرضى الذين التزموا فقط بالنظام الغذائي وممارسة الرياضة فقدوا 3.3% فقط من وزنهم.

وستضغط شركة Eli Lilly and Co، التي تقف وراء الحقن، الآن للحصول على الموافقة على العقار كخيار لإنقاص الوزن في الولايات المتحدة. وسيتم تقديم تطبيق مماثل في المملكة المتحدة في وقت لاحق من هذا العام، وفقا لـMailOnline.

وتشير نتائج تجربة tirzepatide الضخمة أيضا إلى أنه أقوى بكثير من منافسه الرئيسي Wegovy، الذي تنتجه شركة Novo Nordisk الدنماركية، حيث تشير الدراسات إلى أنه يمكن أن يساعد الأشخاص على فقدان ما بين 12 إلى 15% من وزن الجسم.

ويعمل كلا العقارين بطريقة مماثلة، عن طريق قمع الشهية باستخدام هرمون اصطناعي لخداع الجسم بحيث يعتقد أنه ممتلئ بالفعل.

لكن tirzepatide، المسمى Mounjaro والمقدم لمرضى السكري من النوع 2 في الولايات المتحدة، يختلف عن Wegovy في أنه يحاكي تأثيرات هرمونين، بدلا من هرمون واحد.

وقال جيف إيميك، نائب رئيس شركة Lilly لتطوير المنتجات، إن إنقاص الوزن الذي شوهد في التجربة الأخيرة، التي شملت 938 شخصا، “لم يتحقق سابقا في تجارب المرحلة الثالثة من السمنة أو زيادة الوزن ومرض السكري من النوع الثاني”.

وأظهرت النتائج السابقة أنه يطلق عليه اسم “كينغ كونغ” لفقدان الوزن.

وقالت Lilly إن أكثر من 86% من الأشخاص الذين تناولوا جرعة 15 ملغ حققوا 5% على الأقل من فقدان الوزن.

وتمت مقارنة هذا مع 30.5% من مرضى الدواء الوهمي خلال فترة الدراسة التي استمرت 72 أسبوعا.

وحقق المشاركون في التجربة الذين أُعطوا جرعة أقل من 10 ملغ، متوسط فقدان للوزن يزيد عن 13%، أو حوالي 30 رطلا (14 كغم). وفقد ما يقرب من 82% ما لا يقل عن 5% من وزن الجسم.

وعلى غرار الجرعات الأخرى لإنقاص الوزن، يتم إعطاء المرضى جرعة أولية من 2.5 ملغ مرة واحدة في الأسبوع. ثم يتم زيادة هذا كل أربعة أسابيع حتى يتم الوصول إلى الجرعة المستهدفة.

وقالت Lilly إنها تتوقع قرارا من قبل المنظمين الأمريكيين بحلول أواخر عام 2023 وأبلغت MailOnline أنه سيتم تقديم طلب إلى نظرائها في المملكة المتحدة هذا العام.

ونشرت التجربة الأخيرة أيضا بيانات عن الآثار الجانبية المبلغ عنها لـ tirzepatide.

وكان من بينها، حوالي واحد من كل خمسة مشاركين يعاني من الغثيان والإسهال، وأبلغ حوالي واحد من كل 10 عن القيء أو الإسهال.

وقالت Lilly إن الآثار الجانبية تم الإبلاغ عنها بشكل شائع خلال فترة زيادة الجرعة. وتوقف فقط حوالي 4% و7.5%من المشاركين، في مجموعات 10 ملغ و15 ملغ على التوالي، عن أخذ الجرعات بسبب الآثار الجانبية.

ومن المقرر إجراء تجربة مباشرة لمقارنة tirzepatide وsemaglutide، المكون الرئيسي في Wegovy، في المستقبل.

وأفادت تجارب semaglutide أن المستخدمين فقدوا حوالي 15% من وزن أجسامهم على مدار 16 شهرا.

المصدر: ديلي ميل

