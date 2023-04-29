نائب رئيس شركة ريلمي: عازمون على إطلاق هاتف قابل للطي قريباً!

ستطلق شركة ريلمي – Realme هاتف قابل للطي، ولكن لا نعرف متي سيكون بالضبط. وقد تم التأكيد على هذا الأمر بواسطة نائب رئيس الشركة، Madhav Sheth على موقع تويتر.

ريلمي عازمة على إطلاق هاتف قابل للطي قريباً

انتقل Madhave إلى موقع تويتر ليسأل متابعيه عما كانوا يريدون هاتف Realme Fold أم هاتف Realme Flip. بمعنى أخر، يريد نائب رئيس الشركة أن يعرف مما إذا كان المتابعين يرغبون في الحصول على هاتف صدفي قابل للطي أم هاتف ينطوي على شكل كتاب.

Madhave لم يُنشئ استطلاعاً للرأس أو أي شيء من هذا القبيل، ولكن يبدو فقط أنه يرد أن يسمع آراء متابعيه. ربما هذا بمثابة تأكيد رسمي من شركة ريلمي أنها عازمة بالفعل على إطلاق هاتف قابل للطي قريباً.

في الواقع، من الممكن أن يكون لدى ريملي خطط من أجل إطلاق الهاتفين معاً، ولكن ربما تريد الشركة أن تعرف إلى أي منهما ستعطي الأولوية على حساب الأخر.

هذه مجرد البداية، ونتوقع أن نحصل على المزيد من المعلومات فيما يتعلق بهواتف الشركة القابلة للطي خلال المرحلة القادمة. بالنظر إلى سجل شركة ريلمي فمن الممكن أن تكون هذه الهواتف رائعة من عدة نواحي ومن أهمها ألا تكون باهظة الثمن على عكس هواتف سامسونج.

بدأت شركة ريلمي رحلتها في عام 2018 كعلامة تجارية تابعة لشركة أوبو، ولكن بمرور الوقت، أصبحت علامة تجارية مستقلة. ولكن خلال رحلتها القصيرة مع أوبو حصلت ريلمي على الكثير من المعروفة والتكنولوجيا من الشركة الأم، حتى أصبحت واعية تماماً بما تفعله وما يجب أن تفعله.

على سبيل المثال تمكنت العلامة التجارية من إطلاق أسرع هاتف في العالم من حيث قدرات الشحن مؤخراً، وهو هاتف Realme GT3 والذي يدعم سرعة الشحن فائق السرعة بقدرة 240 وات، كما أن الهاتف وصل بالفعل إلى الأسواق العالمية.

اكتسبت هواتف ريلمي شعبية كبيرة في جميع أنحاء العالم خلال السنوات الأخيرة الماضية، وبعضاً منها أكثر من ممتازة وخاصة تلك التي تستهدف مستخدمي الفئة المتوسطة وعشاق الألعاب.

لذلك، من المثير للاهتمام أن نرى دخول الشركة في سوق الهواتف الذكية القابلة للطي، وسنكون سعداء برؤية ما هي قادرة على إنجازه في هذا السوق.

من الجيد دائماً رؤية المزيد والمزيد من الشركات تنضم إلى سوق الهواتف الذكية القابلة للطي لزيادة حدة المنافسة. نأمل فقط أن تتمكن هواتف ريلمي القابلة للطي أن تشق طريقها إلى الأسواق العالمية، حتى وإن كان بعد فترة من إطلاقها في موطنها الرئيسي.