مدرب رياضي روسي يوضح العلاقة بين الاستيقاظ المبكر وفقدان الوزن

روسيا – أوضح المدرب الرياضي الروسي يعقوب خمرايف العلاقة بين الاستيقاظ المبكر وفقدان الوزن.

لقد حان الوقت بالفعل لإنقاص الوزن بحلول فصل الصيف، لذلك أوضح خبير الرياضة في رفع الأثقال والمدرب الرياضي يعقوب خمرايف في مقابلة مع صحيفة “غازيتا. رو” الروسية، العلاقة بين فقدان الوزن والاستيقاظ باكرا. فنصح بالاستيقاظ عند شروق الشمس في الساعة لخامسة أو السادسة صباحا.

وقال:” في هذا الوقت بالذات ينتج الجسم “هرمونات النشاط”، وهي الأدرينالين والكورتيزول، ما يسمح لك بالتنفس بشكل أعمق وبالشعور بمزيد من اليقظة. ومن أجل الاستيقاظ بشكل مريح في هذا الوقت، يجب أن تنام قبل الساعة العاشرة مساء”.

إلا أن أخصائية الأعصاب، إيلينا بروكوبينكو، تحدثت في المقابل في مقتابلة مع صحيفة “إزفيستيا” الروسية عن خطر الإصابة بمرض السكري وأمراض أخرى بسبب قلة النوم. وقالت إن ليلة واحدة من النوم غير الكافي يمكن حتى أن تؤثر سلبا على الوظائف المعرفية للإنسان ومزاجه.

المصدر: كومسومولسكايا برفدا

