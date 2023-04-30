رصد نتائج هاتف جوجل بيكسل فولد المُرتقب!

نحن نعلم بالفعل أن شركة جوجل تعمل على تطوير هاتف ثوري جديد قابل للطي، على الرغم أنه كان هناك بعض الشائعات التي تفيد بأن الشركة قررت إيقاف هذا المشروع بسبب المنافسة الشرسة في هذا السوق، ولكن يبدو أن الشركة الأمريكية قررت استئناف مشروعها على هذا الهاتف مرة أخرى.

يُقال أن هاتف جوجل بيكسل فولد يحمل الاسم الرمزي “Felix” وقد تم رصده مؤخراً على قاعدة بيانات GeekBench والتي استطعنا من خلالها معرفة مدى قوة هذا الهاتف بالتحديد.

من المتوقع أن يتم تجهيز الهاتف بمعالج Google Tensor G2 وقد استطاع الهاتف تحقيق نتائج شبه جيدة على صعيد أداء النواة الأحادية وكذلك بالنسبة لمهام تعدد النوى.

استطاع هاتف جوجل بيكسل فولد أن يسجل 1047 نقطة في أداء النواة الأحادية، ولكنه استطاع تسجيل 3257 نقطة في مهام تعدد النوى.

للأسف هذه النتائج تجعله متخلفاً بوضوح خلف الهواتف الذكية الرائدة الأخرى. ولكن من المتوقع أن تضيف جوجل لمستها الأخيرة لتحسين قدرات ومستوى أداء الهاتف في مهام العالم الحقيقي قبل طرحه للمستخدمين.

يمتاز معالج Tensor G2 بنفس بنية وترتيب وحدة المعالجة المركزية التي رأينها على الجيل الأول من نفس الشرائح. حيث يأتي المعالج بأربعة نوى Cortex-A55 بتردد سرعته 1.88 جيجاهرتو، ونواة واحدة متوسطة الأداء Cortex-A78 بتردد سرعته 2.35 جيجاهرتز، ونواتان Cortex-X2 عالية الأداء مسجلة تردد سرعته 2.85 جيجاهرتز.

بغض النظر عن المعالج، فمن المحتمل أن يتم تجهيز الهاتف بذاكرة عشوائية ضخمة قد تصل سعتها إلى 12 جيجابايت رام. وبالتأكيد سيتم شحن الهاتف بنظام أندرويد 13.

جوجل بيكسل فولد لن يأتي بمعالج Tensor G3

من خلال العروض الأولية المُسربة للهاتف، فمن الواضح أن الشركة سوف تستخدم نفس لغة التصميم التي رأيناها على هواتف جوجل بيكسل 7. وسيكون الهاتف القابل للطي مصنوع من المعدن والزجاج، وسيأتي بنفس تصميم الكاميرا الخلفية التي تمتاز به هواتف سلسلة بيكسل 7.

بناءً على التسريبات فقد يأتي هذا الهاتف باللون الطباشيري ولون السبج. بالحديث عن المواصفات الفنية، فمن المحتمل أن يمتاز الهاتف بشاشة قابلة للطي قياس 8 إنش وفي الجانب الأمامي كاميرا بدقة 9.5 ميجابكسل متواجدة في الحافة العلوية للهاتف.

كنا نتمنى لو جاء هذا الهاتف بمعالج Tensor G3 على الأقل، ولكن بما أن هذا المعالج لن يكون جاهزاً قبل الربع الرابع من عام 2023، فمن المستبعد تماماً احتمالية وجودة في هاتف جوجل بيكسل فولد، خاصة وإن كانت جوجل تخطط لإطلاق هذا الهاتف خلال وقت قريب.