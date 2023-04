4 أطعمة لا يجب عليك إعادة تسخينها في اليوم التالي!.. فما الأطعمة التي يمكن تسخينها في المايكروويف؟

أستراليا – كشفت كيم ليندسي، أخصائية التغذية المعتمدة في أستراليا، لموقع “ديلي ميل” عن أربعة أطعمة تنطوي على مخاطر كبيرة لإعادة تسخينها – وأربعة أطعمة جيدة بالفعل، خلافا للاعتقاد الشائع.

غير آمن: البيض

يبدو أنه يدوم إلى الأبد – حتى ستة أسابيع – في الثلاجة قبل طهيه. ولكن إذا كان لديك بقايا بيض من فطور الأمس، فهناك مخاطر أكبر.

يمكن أن يحمل البيض بكتيريا السالمونيلا التي تسبب التسمم الغذائي، كما أن تركه لفترات طويلة يمنح البكتيريا مزيدا من الوقت للتكاثر.

وتقول ليندسي إن البيض المخزن في درجات حرارة تتراوح بين 40 و165 درجة فهرنهايت، “خطر”.

وقالت: “يمكن أن تنمو مسببات الأمراض بمعدل أسرع عندما تكون في درجة الحرارة هذه. وإذا كان هناك المزيد من مسببات الأمراض والبكتيريا الضارة في الطعام، فهناك خطر متزايد من الإصابة بالتسمم الغذائي عندما نأكله”.

وتنصح إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بعدم ترك البيض أو الأطباق التي تحتوي على البيض خارج الثلاجة لأكثر من ساعتين، أو ساعة واحدة في الطقس الحار.

وتكمن الصعوبة في الميكروويف في أنه قد يكون غير متساو بعض الشيء عند تسخين شيء ما. وقالت ليندسي: “في بعض الأحيان يكون الجو حارا على الأطراف وباردا في المنتصف أو العكس”.

غير آمن: الأرز

ادعى مستخدمو “تيك توك” أن تسخين الأرز المتبقي تسبب لهم في تسمم غذائي.

ويرجع ذلك إلى أن الأرز المطبوخ يحتوي على بكتيريا Bacillus cereus، وهي بكتيريا مكونة للأبواغ توجد عادة في التربة والخضروات.

وتوجد في العديد من الأطعمة النيئة وغير المصنعة، بما في ذلك البطاطس والبازلاء والفول وبعض التوابل.

وقالت ليندسي: “يشكل الأرز مخاطرة كبيرة”. هذه الأبواغ مقاومة للحرارة، لذا حتى عندما تقوم بتسخينها، فإنها لا تزال تسبب مسببات الأمراض الضارة.

وتشمل أعراض المرض من Bacillus cereus القيء والإسهال وتشنجات البطن.

غير آمن: السبانخ

يمكن أن يرتبط إعادة تسخين السبانخ مباشرة بزيادة خطر الإصابة بالسرطان.

وتحتوي الخضروات الورقية مثل السبانخ على مركبات تسمى النترات. وعند تسخين النترات، يمكن أن تتحلل إلى مركبات أخرى تزيد من خطر الإصابة بالسرطان. والنترات بمفردها غير ضارة. ومع ذلك، يمكن للبكتيريا التي تعيش بالفعل في الفم والإنزيمات في الجسم تحويلها إلى نيتريت ثم إلى نيتروسامين. وهذه لها خصائص مسرطنة.

وقدرت إحدى الدراسات أن الناس يحصلون على حوالي 80% من نتراتهم الغذائية من الخضروات.

وتوجد النترات أيضا في الشمر والفجل والجزر واللفت.

بالإضافة إلى ذلك، إذا لم يتم تسخين السبانخ بشكل صحيح، يمكن لبكتيريا الليستريا أن تعيش عليها.

ويمكن أن يسبب هذا داء الليستريات، وهو عدوى خطيرة تؤدي إلى الحمى وأعراض تشبه أعراض الإنفلونزا والصداع وتيبس الرقبة والارتباك وحتى النوبات.

غير آمن: البطاطس

على غرار الأرز، فإن مشكلة البطاطس ليست الحرارة نفسها بل تركها بالخارج لفترة طويلة.

كما أن تخزينها في درجة حرارة الغرفة لأكثر من ساعتين يضعها في “منطقة الخطر”، ما قد يؤدي إلى نمو المطثية الوشيقية.

وهذه تسبب التسمم الغذائي حالة تهاجم فيها السموم أعصاب الجسم ويمكن أن تسبب صعوبة في التنفس.

وينتج عنها أعراض مثل القيء والغثيان وآلام المعدة والإسهال.

وهناك أيضا خطر متزايد للإصابة بالتسمم الغذائي مع البطاطس المخبوزة المطبوخة بورق القصدير.

وتقول ليندسي إن جزءا من المخاطر التي تشكلها البطاطس المهروسة هو مكوناتها القابلة للتلف، مثل الحليب والزبدة والقشدة.

آمن: السمك

على الرغم من سمعته السلبية لترك رائحة كريهة في الميكروويف في المكتب، فإن الأسماك تحمل القليل من المخاطر عند إعادة تسخينها في اليوم التالي.

وقالت ليندسي: “السمك آمن تماما لإعادة تسخينه”.

وتنص إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على أن المأكولات البحرية الطازجة التي تم صيدها ثم تجميدها على الفور آمنة لإعادة تسخينها.

وعلى غرار الأرز والبيض، تجنب الاحتفاظ به في درجة حرارة الغرفة لأكثر من ساعتين في المرة الواحدة.

وعلى الرغم من أنه يمكنك وضعه في الميكروويف وعدم الشعور بالمرض، إلا أن تسخينه بهذه الطريقة يمكن أن يجففه ويتلف ملمسه. وطهيه في الفرن أو على الموقد يمكن أن يمنعه من الجفاف.

وتوصي إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) بالاحتفاظ بالسمك المطبوخ في الثلاجة لمدة لا تزيد عن ثلاثة إلى أربعة أيام والتأكد من طهيه بدرجة حرارة لا تقل عن 165 درجة فهرنهايت.

آمن: اللحوم

لطالما كانت اللحوم الباردة مصدرا للذعر بسبب التحذيرات من الليستيريا.

ومع ذلك، قالت ليندسي إنه لا يوجد سبب للخوف. وأضافت: “إذا تم طهيها وتسخينها، فهذا آمن تماما”.

وتوصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بتسخين اللحوم والأجبان اللذيذة إلى 165 درجة فهرنهايت على الأقل لقتل الليستيريا.

وهذه الحالة ناتجة عن عدوى بكتيرية يصاب بها شخص ما بعد تناول طعام ملوث.

آمن: الحليب

نظرا لأنه طعام قابل للتلف، فمن المحتمل أن يكون هناك قلق أكثر قليلا، مثل ضرورة تحديد تاريخ “انتهاء الصلاحية” على الحليب. وقالت ليندسي، لذا فأنت تريد التأكد من أنك تلتزم بذلك.

ومع ذلك، قالت ليندسي إن تسخينه على درجة حرارة عالية يمكن أن يقتل أشكالا من البكتيريا مثل الليستريا والسالمونيلا والإي كولاي. وستدمر الحرارة المرتفعة تلك البكتيريا ومن ثم يجب أن يكون آمنا للاستهلاك.

آمن: الدجاج

على الرغم من أنه من المحتمل أن يكون قوامه وطعمه أفضل على الموقد أو في الفرن، إلا أنه لا يزال من الآمن إعادة تسخين الدجاج في الميكروويف. والمفتاح هو قلبه كل دقيقتين حتى تصل إلى 165 درجة فهرنهايت.

وسيؤدي ذلك إلى تقليل خطر الإصابة بالسالمونيلا.

وقالت ليندسي إن الدجاج لا يحمل سوى القليل من المخاطر على السلامة طالما أنه لم يُترك لأكثر من ساعتين.

وتوصي إدارة الغذاء والدواء أيضا بتخزين الدجاج المطبوخ في الثلاجة لمدة لا تزيد عن يوم إلى يومين.

المصدر: ديلي ميل

