أخصائية أمراض الجهاز الهضمي تحذر من تناول اللحوم المشوية مع الكحول

روسيا – أعلنت الدكتورة يكاتيرينا كاشوخ أخصائية أمراض الجهاز الهضمي، أن الكحول يؤثر سلبا في في جميع أجهزة و أعضاء الجسم بما فيه الجهاز الهضمي.

وتشير الدكتورة في حديث لصحيفة “إزفيستيا” إلى أن الكحول مع اللحم المشوي يزيد من خطر تلف البنكرياس.

وتقول: “يؤثر كحول الإثانول في جميع أجهزة واعضاء الجسم بما فيها الجهاز الهضمي والكلى. لأن الكحول يزيد من إخراج الماء من الجسم ومعه البوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم والزنك. كما أن الكحول يعيق امتصاص الفيتامينات. وعندما يكون مع اللحم الدهني يزيد من تلف البنكرياس”.

وتضيف: “يجب شي اللحم إلى أن ينضج تماما لقتل جميع انواع البكتيريا الموجودة فيه. ويجب أن نعلم أن القشرة الخارجية المقرمشة اللذيذة هي مركز لمواد خطيرة- المينات الحلقية غير المتجانسة التي تزيد من خطر الإصابة بالسرطان”.

وتوصي الخبيرة الأشخاص الذين يعانون من أمراض الجهاز الهضمي المزمنة ومشكلات في القلب والأوعية الدموية الامتناع عن تناول الكحول.

المصدر: صحيفة “إزفيستيا”

