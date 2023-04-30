متجر جوجل بلاي سيؤجل ظهور المراجعات لمدة 24 ساعة للتحقق من مصداقيتها!

في حربها ضد المراجعات المشبوهة والمُضللة، قررت جوجل أن تؤجل ظهور مراجعات المستخدمين على متجر جوجل بلاي لمدة 24 ساعة من أجل التحقق من مدى مصداقيتها.

هذا يعني، أنه عند محاولتك لكتابة مراجعة لأي تطبيق أو لعبة، فلن يظهر محتوى المراجعة على الفور، وإنما ستنتظر لمدة يوم كامل حتى تتمكن من الاطلاع عليها ومشاهدتها.

متاجر التطبيقات الرسمية هي الملاذ الوحيد الأكثر أماناً للمستخدمين من أجل تنزيل التطبيقات والألعاب والأفلام وغير ذلك بكثير. ولكن هناك مشكلة شائعة تُعاني منها متاجر التطبيقات التي تسمح بظهور مراجعات المستخدمين.

فمن المعروف أن أغلب المراجعات ما هي إلا مجرد مراجعات مُضللة ووهمية تشنها الشركات المطورة من أجل التشهير بمنتجاتهم على متاجر التطبيقات. أحياناً قد تُفاجأ بعدد كبير من المراجعات الإيجابية وكأنه سيل من الفيضان وقد انفجر لحثك على تنزيل أو شراء التطبيق لتكتشف في النهاية أنه مُجرد تطبيق مزيف لا فائدة منه على الإطلاق.

سبب منطقي أن يؤجل متجر جوجل بلاي ظهور المراجعات

الآن، ظهرت تغريدة من مشعل رحمن على موقع تويتر يقول فيها أن هناك تحديث هام قادم لمتجر جوجل بلاي وهذا التحديث يختص بنظام مراجعات المستخدمين.

فعند قيام المستخدم بكتابة مراجعة لأي تطبيق أو لعبة فسوف يراها مطور التطبيق وسيكون قادر على مناقشتها والرد عليها بشكل طبيعي، ولكن هذا الحوار لن يظهر لعامة الأشخاص إلا بعد مرور 24 ساعة، بعد أن تفحص جوجل المراجعة وتتأكد من مصداقيتها.

في الواقع، هي فكرة جيدة تخدم مطوري التطبيقات أنفسهم لأنها تسمح لهم بمعرفة ردود أفعال المستخدمين وآراءهم قبل أن تظهر هذه المراجعات على العام.

يبدو أن جوجل تعتقد أن هذه هي الوسيلة الوحيدة الأمثل للتصدي للمراجعات الوهمية والمضللة. في نفس الوقت، إذا لاحظ مطور التطبيق سيل من المراجعات السلبية أو الخاطئة التي تحاول تشويه سُمعة التطبيق، فسيكون لديه الحق في الإبلاغ عنها قبل أن تصبح عامة على المتجر.

يبدو أن الميزة لا تزال قيد التطوير، ولم يتبقى لنا سوى أن ننتظر لنرى بأنفسنا ما إذا كان هذا السلوك قادر على كبح جماح المراجعات المزيفة والوهمية المنشورة على متجر جوجل بلاي.