هاتف جالكسي S24 ألترا سيدعم تقنية التقريب البصري المتغير

بعيداً عن مشاكل الكاميرا التي تعاني منها سلسلة جالكسي S23 والتي أكدت سامسونج على أنها تعمل على إصلاحها من خلال التحديثات القادمة، لقد ظهرت للتو بعض الشائعات حول هاتف جالكسي S24 ألترا القادم العام المقبل.

قد لا يزال الوقت مُبكراً للحديث عن أي تفاصيل تتعلق بسلسلة جالكسي S24 ولكن من المؤكد أن الشركة تتجهز حالياً استعداداً لتطوير السلسلة الرائدة التالية. وبالتالي من المنطقي أن يتم تسريب بعض المعلومات هنا وهناك.

بعض مُسربي الأخبار أكدوا على أن هاتف جالكسي S24 ألترا لن يأتي بالأربعة كاميرات الخلفية المُعتادة، وإنما سيتخلص من كاميرا البيرسكوب الرابعة التي تدعم التقريب البصري بمعدل 3x. هذا يعني أن الهاتف سيحتوي على كاميرا منظار واحدة ذات التقريب البصري بمعدل 10x، جنباً إلى جنب مع الكاميرا الرئيسية والعدسة فائقة الاتساع.

في الواقع، هي ليست المرة الأولى التي نسمع فيها بعض الأخبار حول هواتف جالكسي S24. أولى التسريبات التي ظهرت على الإنترنت كانت حتى قبل أن يتم الإعلان عن سلسلة جالكسي S23 ولهذا تجاهلناها ولم نوليها أي اهتمام أو تركيز كبير.

أثناء ذلك، سمعنا أن لدى شركة سامسونج نية لإضافة تقنية التقريب البصري المُتغير Variable أو المُستمر Continuous وهي تقنية محصورة في كاميرات DSLR والكاميرات الرقمية الاحترافية الأخرى.

جميع كاميرات الهواتف الذكية تقدم تقنيات التكبير البصري بمستويات ثابتة فقط، مثل x2 و x3 أو x10 ولكن أي صورة يتم التقاطها بمستويات تقريب متوسطة بين القيم الثابتة تبدأ في الاعتماد على التقريب الرقمي، مما يؤثر سلباً على جودة الصورة.

كانت قد أعلنت شركة LG مؤخراً عن تقنية التقريب الرقمي المستمر من 4x وحتى 9x. ويبدو أن سامسونج لا تريد أن تقف مكتوفة الأيدي وتطمح لفعل الشيء ذاته على هواتفها الرائدة العام القادم، إذ يُقال أن الشركة ستوفر تقنية التكبير البصري المُستمر من 30x وحتى 10x على هاتف جالكسي S24 ألترا.

بمعنى آخر، سيكون بإمكان كاميرا البيرسكوب الواحدة القيام بمهام كاميرتان معاً، مما يجعل من السهل الاستغناء عن كاميرا الزوم الرابعة. يُقال أيضاً أن سامسونج ستوفر تقريباً رقمياً على جميع المستويات من 3x وحتى 10x وهو الأمر الذي لا يُمكن لأي طراز ألترا سابق تحقيقه.

أما بالنسبة لكل من جالكسي S24 وجالكسي S24 بلس فمن المستبعد أن يحصل أي منهما على مثل هذه الميزة حيث يُقال أن كلا الهاتفين سيأتيان بمستشعر كاميرا رئيسي ISOCELL GN3 بدقة 50 ميجابكسل ومستشعر التقريب بمعدل 3x المُستخدم حالياً.