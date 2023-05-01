تسريب مخطط هندسي لهاتف OnePlus V Fold القابل للطي!

من المتوقع أن يكون هاتف OnePlus V Fold هو الهاتف الرائد التالي للشركة الصينية. هذا هو أول هاتف قابل للطي يحمل علامة OnePlus التجارية.

شاهد التصميم الهندسي لهاتف OnePlus V Fold القابل للطي

يدّعي بعض المُسربين أن هذا هو تصميم هاتف Oppo Find N3 ولكننا نعتقد أن هذه التسريبات ليست على قدر كبير من الصحة، وسوف نخبركم بالسبب.

أولاً، يحتوي الهاتف على شريط تمرير جانبي على الجانب الأيمن. شريط التمرير هذا رأيناه سابقاً على عدد كبير من هواتف OnePlus والذي يتيح للمستخدم القدرة على التحكم في مستوى صوت الهاتف دون الحاجة إلى إلغاء قفل الشاشة.

من المستبعد أن تستخدم شركة Oppo لهذا الميزة على هواتفها، ولكن OnePlus عادة ما تفعل ذلك. السبب الآخر هو أن كل من OnePlus و Oppo هما شركتان شقيقتان وكلاهما مملوكتان بواسطة مجموعة شركات BBK Electronics الصينية. وبالتالي، ليس من المُستغرب أن يتشارك كلاهما في بعض الميزات أو التصميمات ثم إعادة تسمية المنتجات بمسميات جديدة وطرحها في أسواق مختلفة.

لذلك، بالنسبي لي شخصياً، فأنا على يقين أن هذا هو تصميم هاتف OnePlus V Fold وليس هاتف Oppo Find N3، على الرغم من عدم وجود أدلة تثبت صحة وجهة نظري.

ولكن كان هناك تسريبات سابقة أكدت على أن هاتف Oppo Find N3 سيكون أكبر بكثير من الطراز الحالي. وهذا الأمر لا يظهر من خلال التصميم الهندسي المُسرب الذي يمكنكم مشاهدته من خلال الصورة المُرفقة بالأعلى.

تمتاز هواتف Oppo Find N2 و Find N بكونهما هواتف مضغوطة عند طيهما وتحتوي على شاشة قياس 7.1 إنش. أما بالنسبة لهاتف Oppo Find N3 فيُقال أنه سيأتي بشاشة قياس 8 إنش.

يبدو أن شركة أوبو تحاول منافسة هواتف مثل جالكسي زد فولد 4 و شاومي ميكس فولد 2 وغيرهما من الهواتف القابلة للطي كبيرة الحجم التي تنطوي على شكل كتاب.

كل من Oppo Find N و Find N2 كانت إحدى أكثر الهواتف القابلة للطي المضغوطة. ولكن حتى لا نشرد بعيداً عن جوهر موضوعنا، فإذا حاولتم النظر في التصميم المُسرب، فسوف تلاحظون جزيرة كاميرا خلفية على شكل دائرة وبداخلها ثلاث كاميرات.

ولكن الأهم من ذلك أن هناك حرف H مطبوعاً على جزيرة الكاميرا وهذا الحرف هو رمز لشعار شركة Hasselblad السويدية والتي تعاونت معها شركة OnePlus في عدد كبير من هواتفها الذكية السابقة، ولعل آخرها هاتف OnePlus 11.

أيضاً سوف تلاحظون وجود عدسة منظار على يسار جزيرة الكاميرا، ومن المتوقع أن تكون العدستان الأخيرتان من أجل الكاميرا الرئيسية والعدسة واسعة المجال.

يُقال أن هاتف OnePlus V Fold سوف يحتوي على مستشعر رئيسي Sony IMX890 بدقة 50 ميجابكسل مصحوباً بمستشعر Sony IMX581 بدقة 48 ميجابكسل وكاميرا تيليفوتوغرافي L07D1W22 بدقة 32 ميجابكسل.

للأسف الشاشة لم تظهر في هذا التسريب، ولكن في النهاية الوقت وحدة هو من سيحدد مما إذا كان هذا التصميم هو بالفعل تصميم هاتف OnePlus V Fold أم لا.