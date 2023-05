جريمة مروعة هزت الشارع المصري، حيث أقدمت أم على ذبح طفلها الذي يبلغ 5 سنوات، ثم طهت جثته وأكلت أجزاء منها، قبل أن يتم ضبطها وعرضها على النيابة العامة.

وشيع أهالي قرية تابعة لمركز فاقوس بمحافظة الشرقية في مصر، الطفل فيما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على الأم المتهمة، وتم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، وفقا لصحيفة «الشروق» المصرية.

وأقدمت الأم الت تبلغ 30 عاما، والمنفصلة عن زوجها منذ 3 سنوات، على قتل طفلها وتقطيع جثته باستخدام «ساطور»، ثم قامت بطبخ رأس الطفل وأكلها، وفقا لموقع «كايرو 24».

وكشف مصدر أمني مطلع على التحقيقات لموقع «مصراوي»، أن الأم تعاني من مرض نفسي، وأنّها قالت في التحقيقات أنّها لم تتعمد قتل طفلها، وأنّها حاولت أكله حتى لا يفارقها إلى الأبد.

وقررت النيابة العامة المصرية التحفظ على المتهمة، تمهيدا لعرضها على الطب الشرعي لبيان مدى سلامة حالتها العقلية وندب الطبيب الشرعي لتشريح جثة الطفلة وإعداد التقرير اللازم، وطلب تحريات المباحث عن الواقعة وظروفها وملابساتها.

The post جريمة تهز مصر.. أم تقتل طفلها وطبخته وأكلت أجزاء من جثته appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا