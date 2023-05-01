الآن يمكنك ربط الايفون مع ويندوز 11 بسهولة

أعلنت مايكروسوفت رسمياً عن دعم ربط هواتف الايفون مع ويندوز 11 عبر برنامج Phone Link وسيكون ذلك متاحاً لكافة المستخدمين بشكل تدريجي خلال الأيام والأسابيع القادمة.

هذه الميزة كانت متاحة فقط في وقت سابق لهواتف الأندرويد، أما مستخدمو هواتف الايفون فلم يكن متاحاً لهم ربط الجهاز مع الحاسوب بتلك الطريقة.

عند ربط الايفون مع الحاسوب بنظام ويندوز 11، سوف يتمكن مستخدمو الايفون من إجراء المكالمات أو استقبالها وكذلك إرسال أو استقبال الرسائل النصية والإشعارات عبر الحاسوب.

ويندوز 11 سوف يدعم كذلك تطبيق الرسائل iMessage ولكن مع بعض الأمور المحدودة، مثلاً لن يتم دعم مجموعات الدردشة أو إرسال الصور والفيديو أو عرض رسائل تم إرسالها في وقت سابق.

حالياً، سوف تظهر جميع الرسائل في صورة فقاعة رمادية ما يعني أنك لن تستطيع التفرقة بين رسائل SMS القصيرة ورسائل iMessage عند عرضها داخل برنامج Phone Link على الحاسوب.

يتم الربط لاسلكياً بين الحاسوب الذي يعمل بويندوز 11 وهاتف الايفون، كل ما عليك هو تنزيل برنامج Phone Link على الحاسوب إن لم يكن مثبتاً بالفعل، وكذلك تنزيل تطبيق Link to Windows على الايفون.

لاحظ أن تلك الميزة متاحة فقط لهواتف الايفون التي تعمل بتحديث iOS 14 فما أحدث، كما لا تدعم أجهزة الايباد أو ماك حتى الآن.

مايكروسوفت كانت قد بدأت تجربة ربط الايفون مع ويندوز 11 منذ عدة أشهر نزولاً على رغبة العديد من المستخدمين، والآن ستبدأ توفير هذه الميزة بشكل رسمي للجميع.