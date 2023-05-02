تسريبات جالكسي زد فولد 5 – تحسينات مُرتقبة في وزن وسُمك الهاتف!

مما لا شك فيه تحاول سامسونج الاستعانة بمهندسيها التكنولوجيين واستشارتهم باستمرار من أجل جعل الجيل التالي من هواتفها القابلة للطي أخف وزناً وأنحف سُمكاً.

استطاعت الشركة الكورية تطوير نوع جديد من المفصلات “قطرة الماء” التي سمحت للهاتف بإمكانيه إغلاقه دون وجود فجوة عند طيه. هذه المفصلة الجديدة ساعدت في القضاء على مشكلة تجاعيد الشاشة، أو على الأقل جعلت التجاعيد أقل وضوحاً على المدى الطويل من الاستخدام.

الآن لدينا بعض الأرقام المثيرة للإعجاب والتي لابد أن نشارككم إياها فيما يتعلق بوزن وسُمك هاتف جالكسي زد فولد 5 ونسبة الاختلاف بينه وبين الطراز السابق.

بحسب تقرير صادر من إحدى مواقع التقنية الكورية – موطن الشركة الرئيسي – فإن وزن هاتف جالكسي زد فولد 5 يبلغ 250 جرام فقط. بعض التقارير الأخرى تشير إلى أن النموذج الهندسي الحالي يبلغ من الوزن 254 جرام، ولكن من المتوقع أن تستمر الشركة في العمل على النموذج المعياري لجعل وزن الهاتف لا يتعدى 250 جرام أو على نحو قريب منه.

ولكن حتى وإن لم تنجح سامسونج في تحسين الوزن أكثر من ذلك، فلا يزال وزن 254 جرام أفضل كثيراً من وزن هاتف جالكسي زد فولد 4 والذي يبلغ 263 جرام.

سامسونج تعالج المزيد من المشاكل على هواتفها القابلة للطي

قد لا يكون وزن الهاتف من المعايير الأساسية التي تجذب انتباه المستخدم عند التفكير في اقتناء هاتف ينطوي على شكل كتاب. ولكنها تعكس مدى تفوق ونجاح سامسونج في تحسين الأمور واهتمامها بتعزيز وتحسين التجربة على طياتها.

لا نعتقد أن سامسونج قد تنجح في تقليل وزن الهاتف عن 250 جرام هذا العام، ولكن من المؤكد أن لها بعض المبادرات الطيبة من أجل جعل الهاتف أكثر نحافة دون المساومة على عوامل ومعايير المتانة أو مقاومة الماء.

يُقال أن سُمك هاتف جالكسي زد فولد 5 عند طيه سيبلغ 13.4 مم فقط، وهو تحسن ملحوظ مقارنة بسُمك هاتف جالكسي زد فولد 4 والذي يبلغ 15.8 مم عند طيه. هذه القياسات الجديدة تعني التخلص من 2.4 مم في السُمك، وهي بالتأكيد بفضل نوع المفصلة الجديدة.

ولكن السُمك والوزن ليست المشاكل الوحيدة التي واجهت سامسونج مع هواتفها القابلة للطي خلال السنوات الأخيرة. وإنما المشكلة المريرة التي لطالما عانت معها هي تجاعيد الشاشة.

تعمل الشركة حالياً على حل هذه المشكلة من خلال تقنية مفصلة Waterdrop التي تأتي على شكل قطرة ماء والتي ستساعد بشكل كبير في القضاء على مشكلة التجاعيد.

بشكل عام هاتف جالكسي زد فولد 5 سيحصل على عدد كبير من التحسينات وسيستحق انتظارنا الطويل. ولكن ربما هذه التحسينات تعني أيضاً أنه لن يكون هناك مجال لتدشين حجرة صومعة خاصة للاحتفاظ بقلم S-Pen بداخل هيكل الهاتف. ولكن حتى لا نسبق الأحدث، فلا يزال أمامنا عدة أشهر قبل الإعلان عن الهاتف، فدعونا نترقب مستجدات الأمور خلال الفترة القادمة.