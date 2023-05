«جبن وعصير».. يُثيران الرأي العام.. الخطوط الليبية تدافع عن نفسها.. ما التفاصيل؟

قالت الخطوط الجوية الليبية إنها ليست مسؤولة عن تجهيز وجبات الركاب، وأنّها ملزمة بالتعامل مع الشركة الليبية للتموين.

جاء ذلك تعليقا على تداول مواقع التواصل الاجتماعي صورة لوجبة تتضمن «قطعة جبن، وخبز، وعصير» قدّمتها الشركة لركابها في إحدى رحالاتها، منتقدين خدمة الطعام التي تقدمها الشركة.

وتابعت الشركة في بيان لها، أنّ شركة التموين تعاني أوضاعًا مادية صعبة بسبب ديون متراكمة عليها منذ سنوات، مضيفة أنها ليس بإمكانها تقديم خدمات أفضل.

وأشارت الخطوط الجوية إلى أنّها لن تقف مكتوفة الأيدي إذا استمرت شركة التموين في تقديم هذا المستوى المتدني من الخدمات، بحسب تعبيرها.

