كيف تحقق أقصى استفادة ممكنة من هاتفك الاندرويد. تتطور هواتف الأندرويد بشكل متسارع وتصبح أكثر قوة بمرور الوقت بفضل الهاردوير والمواصفات الفنية الأحدث والأكثر قوة، وفي نفس الوقت تصبح أرخص سعراً. ولكن التطبيقات هي أبرز الجوانب الإيجابية التي كانت سبباً في ازدهار نظام أندرويد.

حيث يستفيد مطورو التطبيقات من الحرية التي يتيحها متجر جوجل بلاي وساعدتهم هذه الميزة الاستثنائية على تطوير تطبيقات بسيطة وسهلة الاستخدام من أجل تعزيز تجربة المستخدم وتحسين كفاءته الإنتاجية أثناء التعامل مع مهامه اليومية.

المشكلة كلها أن بعض المستخدمين لا يدركون القيمة الحقيقية لتلك الهواتف التي يحملونها بين أيديهم وهم غير قادرين على تحقيق أقصى استفادة ممكنة منها. وهنا يأتي دورنا لكي نعطيكم فكرة أكثر شمولية عن قدر وقيمة هذه الألواح الزجاجية الحقيقية.

الترفيه والاستمتاع هو عامل أساسي

هذه الأجهزة الصغيرة قادرة على أن توفر عالم مليء بالمرح والسعادة لمستخدميها. فلحسن الحظ، بمجرد عودتك من العمل أو من الجامعة تشعر بالإرهاق والتعب، يمكنك الاعتماد على هاتفك للاسترخاء وقضاء وقت ممتع وأنت تنتظر تحضير وجبة الغذاء.

لحسن الحظ، يزخر متجر جوجل بلاي بعدد لا حصر من الألعاب وبمختلف أنواعها. سواء كنت تفضل ممارسة بعض الألعاب الفردية أو كنت تميل أكثر لفكرة اللعب التعاوني عبر الإنترنت فبكل تأكيد ستجد العديد من عناوين الألعاب التي تستحق التجربة.

بالطبع، ليس من الضروري أن تُرهق نفسك في ممارسة ألعاب الحرب والمغامرة والقتال العنيف، وإنما هناك العديد من الألعاب المُسلية والشيقة التي يمكنك ممارستها وأنت مسترخي تماماً على الأريكة أو على فراشك. فكر في ألعاب الغموض وحلول الألغاز أو ألعاب الذكاء.

أما إذا كنت لا تُفضل إرهاق نفسك أو إرهاق هاتفك في تشغيل الألعاب فلا يزال بإمكانك الاستمتاع ببث بعض مقاطع الفيديو أو الأفلام التي ترغب بها.

هناك العديد من الكتب الإلكترونية أيضاً إذا كنت تهوى القراءة والمعرفة. الاستماع إلى الموسيقى الهادئة من الممكن أن يساعدك على الاسترخاء والتأمل. باختصار شديد، نظام أندرويد يتيح لك الانتقال من تجربة ممتعة إلى أخرى بسهولة حتى لا تشعر بالملل.

ربح المال وتداول العملات

أعتقد أنك لا تحتاج مني أن أخبرك عن كيفية ربح المال بواسطة هاتفك. ولكن حالياً يستطيع العديد من الأشخاص كسب المال وتحقيق أرباح هائلة بواسطة هواتفهم الذكية فقط سواء من خلال صناعة المحتوى على مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي أو من خلال الاعتماد على تطبيقات تداول العملات.

هناك العديد من المستثمرين المحترفين الذين يستخدمون هواتفهم الأندرويد في تطبيقات بيع العملات الرقمية المشفرة واستبدالها بعملات ورقية. هؤلاء قادرين على الاستثمار في السلع والأسهم وتحقيق عائد مادي جيد من وراؤها.

بعض التطبيقات تسمح للمستثمرين بربح المال فقط من خلال التوقعات الصحيحة لارتفاع أسعار الأسهم أو هبوطها. بمعنى آخر تطبيقات المقامرة، ولكن إذا لم تكن حريص وعلى خبرة كافية فقد تخسر الكثير من الأموال، في حين أن المحترفين قادرين على التربح منها بشكل مُجزي.

لحسن الحظ، يتم تصميم معظم تطبيقات التداول بطريقة سهلة وبسيطة ولن يواجه المستخدم أي صعوبة في التعامل معها أو في كيفية استخدامها، وربما قد تجد بعضها التي تدعم اللغة العربية أيضاً.

بعض المستثمرين يعتمدون على هواتفهم الأندرويد لكي تكون بمثابة نقطة بيع، أي يُمكنهم تقبل المدفوعات للمنتجات والخدمات بواسطتها دون أي وسيلة أخرى.

تحسين لياقتك البدنية وتتبع مستوى تقدمك

العديد من المستخدمين غير مدركون لأهمية هواتفهم الأندرويد الحقيقية في مساعدتهم من أجل الحصول على جسم رياضي وتحسين لياقتهم البدنية.

إذا كنت أنت شخص يهتم بتحسين لياقته البدنية وهاوِ لممارسة التمارين الرياضية فبكل تأكيد أنت تحتاج لبعض التطبيقات التي تقدم لك يد العون والمساعدة لمعرفة الوجبات والأطعمة التي يجب تناولها والأطعمة التي ينبغي تجنبها.

للأسف قد لا يهتم أغلب المستخدمين بشراء هذه التطبيقات على الرغم من كونها تتمتع بالعديد من الميزات الاحترافية التي تُلبي احتياجاتهم المعرفية.

ومع ذلك، لا تزال فكرة الاعتماد على تطبيقات اللياقة البدنية المجانية فكرة جيدة للبدء بها، ولكن الجانب السلبي الوحيد في هذه التطبيقات أنها غالباً ما تحتوي على إعلانات مزعجة.

ولكن باختصار شديد، إذا كنت شخص يهوى الرياضة أو تبحث عن السُبل والإمكانات التي تُعزز من لياقتك البدنية فأنت في حاجة ماسة للاعتماد على تطبيقات تتبع اللياقة البدنية وتأكد أنك لن تندم على استخدامها أو حتى الدفع في مقابل الحصول على بعض مزاياها الاحترافية.

تعلم المزيد من اللغات الأجنبية أو الحرف

بعد الألعاب والتسلية والتداول والاستثمار ودعم اللياقة البدنية، نأتي إلى ميزة أخرى لهواتف الأندرويد لا تقل أهمية وهي أنك من الممكن أن تستخدم هاتفك الأندرويد من أجل تعلم أشياء جديدة قد تنفعك في شتى أمورك حياتك.

هناك العديد من قنوات يوتيوب التي تقدم العديد من الكورسات والدورات التدريبية لتعلم حرف ومهن ووظائف جديدة. هناك بعض التطبيقات التي تساعدك على تعلم لغات البرمجة.

بمناسبة الحديث عن البرمجة، يُقال أنه بعد 10 سنوات من الآن، سيكون الشخص الغير مُدرك للبرمجة وكتابة الأكواد بمثابة شخص اُمي وجاهل. هذا يعني أنه عاجلاً أم آجلاً ستجد نفسك مُضطر على تعلم البرمجة وكيفية تطوير البرامج والتطبيقات. في نفس الوقت، هي فرصة جيدة للحصول على وظائف مرموقة برواتب مُجزية للغاية.

أما إذا كنت تشعر أن تعلم البرمجة أمر صعب أو مُعقد أو حتى لا تجد الوقت الكافي للانخراط فيه، فلا يزال بإمكانك تعلم العديد من الحرف الأخرى بواسطة التطبيقات مثل تطبيقات الحياكة والخياطة أو تطبيقات تعلم طهي الطعام أو تطبيقات تعلم العزف على الآلات الموسيقية المختلفة.

بدلاً من ذلك يُمكنك الاعتماد على تطبيقات تعلم اللغات الأجنبية. اللغات الأجنبية هي سبيلك الوحيد من أجل الانخراط في مجال العمل الحُر. ولكن في الوقت ذاته من الممكن أن تساعدك هذه اللغات الإضافية في العمل في مكاتب الترجمة. إذا لم يكن هذا أو ذاك فهي لا تزال سندك عند السفر والتنقل والسياحة في الدول الأجنبية.

كيف تحقق أقصى استفادة ممكنة من هاتفك الأندرويد؟

هواتفنا الأندرويد بمثابة كنز صغير نحمله بين أيدينا، وليست مجرد ألواح زجاجية لمشاهدة فيديوهات القطط والكلاب المُضحكة. لا تُهدر وقتك الثمين في الدردشة مع أصدقائك وحكاوي القيل والقال. بدلاً من ذلك تعلم شيء جديد قد ينفعك في حياتك المهنية أو الشخصية.

بغض النظر عن كل ما تم ذكره سلفاً، فلا يزال بإمكانك تعلم التصوير الفوتوغرافي بواسطة الهاتف، فهناك العديد من المبدعين وصناع المحتوى الذين يعتمدون على كاميرات هواتفهم الذكية فقط من أجل مشاركة أعمالهم مع متابعيهم. في الواقع هناك بعض الأفلام الحائزة على عدد كبير من الجوائز التي يتم تسجيلها بواسطة كاميرا الهاتف.

والآن، أخبرنا في التعليقات ما هو مدى اهتمامك كيف تحقق أقصى استفادة ممكنة من هاتفك الأندرويد؟