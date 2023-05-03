ستصل سلسلة Realme 11 يوم 10 مايو مع تصميم مبتكر ومواصفات استثنائية

أكدت شركة ريلمي إطلاق سلسلة Realme 11 من خلال حدث سيتم انعقاده يوم 10 مايو القادم في الصين. في حين أن الشركة لم تخوض في أي تفاصيل دقيقة حول مواصفات السلسلة، ولكن في الواقع، مجموعة العروض التشويقية المذهلة تكشف لنا الكثير من الأدلة.

ستشتمل السلسلة على هاتفين وهما Realme 11 و Realme 11 Pro و Realme 11 Pro Plus وقد تعاونت الشركة مع المُصمم الشهير Matteo Menotto جنباً إلى جنب مع علامة Design Studio التجارية.

من خلال العروض الترويجية يتضح لنا أن الهواتف ستأتي بتصميمات منحنية وكاميرا خلفية رئيسية بدقة 200 ميجابكسل مدعومة بواسطة تقنية التثبيت البصري OIS. على الأرجح ستكون هذه الكاميرا حصرية من أجل هاتف Realme 11 Pro Plus، ولكن سيكون هناك كاميرتين أخريين على ظهر الهاتف.

سيأتي الهاتف بثلاثة خيارات للألوان مشتملة على كل من البيج المُشمس والأخضر والأسود النجمي. يمتاز الجانب الخلفي من الهاتف بتصميم مصنوع من جلد الليتشي وخط جلدي فاصل يمتد من حول جزيرة الكاميرا إلى أسفل الهاتف.

بحسب تصريحات المُصمم الشهير، فإن تصميم الهاتف مستوحى من مدينة ميلان الإيطالية، وهي مسقط راس المُصمم الذي نشأ وترعرع فيها.

يذكر أن التصميم مستوحى من الإلهام المعماري للهندسة الكلاسيكية للمدينة مع تصميم مبتكر للألوان لكي يظهر بشكل ذهبي مُستلهم من أشعة الشمس وهو بالتأكيد يقصد اللون البيج المُشمس.

تعاونت الشركة الصينية مع استوديو Realme المتخصص في التصميمات الهندسية والحرفية من أجل إظهار الهواتف بلمسات فنية مبتكرة وفريدة من نوعها.

من المتوقع أن يجلب هذا التصميم إحساس رائع من حيث ملمس الهاتف فضلاً عن المظهر الأنيق للجانب الخلفي لهاتف Realme 11 Pro Plus.

استطاعت ريلمي التوصل إلى هذا التصميم بمساعدة تقنية خياطة حرفية ثلاثية الأبعاد مستوحاة من تصميمات الأزياء والملابس والأنسجة ثلاثية الأبعاد الرائدة في مجال صناعة الأزياء.

تتعهد الشركة بتقديم هواتف لم نرى لها مثيل من قبل، مع تصميم فريد من نوعه وجماليات استثنائية ومتطورة تفصلها عن أي حلول رأيناها على الهواتف الذكية السابقة.

من المتوقع أن يتم الكشف عن السلسلة يوم 10 مايو القادم. ومع ذلك، لسنا متأكدين مما إذا كان الحدث سيكون عبارة عن إطلاق عالمي أن حصري للسوق الصينية.