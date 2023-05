بدأت شركة أبل في تنفيذ سياسة جديدة لطرح تحديثات نظام iOS المشغل لأجهزة آيفون، وأول إصلاح أمني سريع لأجهزة آيفون وآيباد وماك بعد أن اكتشفت وجود بعض الثغرات الخطرة.

ويمكن التحديث الجديد من كتابة طريقة اسمه «IOS 16.3.1» إلى وجود تحديثات أخرى لاحقة صغيرة الحجم، لتحمل باقي الحروف والأرقام الفرعية، بعدما كانت التحديثات المعتادة لهواتف أيفون مقتصرة على النسخة والرقم مثل 16.4 فقط، بحسب مجلة «فوربس».

وأصبح التحديث الجديد متاحاً لكل أجهزة آيفون التي تم إنتاجها بداية من أواخر عام 2017، بما فيها آيفون 8 وآيفون X، ويضم تعديلات مهمة للتطبيقات، لزيادة تأمينها ضد عمليات القرصنة الإلكترونية.

The post آيفون.. تطرح أول إصلاح أمني لتحديث نظام «iOS» المشغل لأجهزتها appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا