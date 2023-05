لتصبح ليبيا مركز عبور دولي.. القابضة تُعلن اعتماد الاستراتيجية الوطنية للاتصالات

أعلنت الشركة الليبية القابضة للاتصالات عن اعتماد حكومة الوحدة الوطنية للاستراتيجية الوطنية لقطاع الاتصالات والمعلوماتية في ليبيا.

وذكرت الشركة القابضة للاتصالات في بيان تحصّلت شبكة «عين ليبيا» على نسخة منه، أنّه جرى اعتماد واستعراض أهداف الاستراتيجية والتي تحقق تنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة.

وأوضحت الشركة القابضة للاتصالات أنّ الهدف من الاستراتيجية هو تهيئة ليبيا لتصبح مركز عبور دولي للاتصالات والمعلوماتية عبر إفريقيا، وتوفير خدمة الاتصالات للجميع، ووضع قوانين جديدة تنظم لوائح الاتصالات والمعلوماتية، وتحسين النمو الاقتصادي الرقمي في البلاد.

من جانبه، قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة أنّ الاستراتيجية الوطنية لقطاع الاتصالات والمعلوماتية حدث رئيسي يضع حجر الأساس لمشروعات فعالة سيجري تنفيذها بهدف تطوير واقع الاتصالات في ليبيا.

وأعلن الدبيبة عن دعمه إنشاء علاقة قوية بين القطاعين العام والخاص وإيجاد الشروط اللازمة للاستثمار ومساندة الابتكارات وتعزيز قدرات البحث والتطوير وتبسيط الإجراءات الإدارية.

وأشار رئيس حكومة الوحدة الوطنية إلى أنّ قطاع الاتصالات عانى من تداعيات الانقسام، وأنّ البنى التحتية للقطاع تضررت وتعطلت مشاريع تطويره لسنوات، بحسب تعبيره.

