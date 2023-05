أخصائية روسية للغدد الصماء تشرح لماذا لا يجوز تناول الفواكه على معدة فارغة عند فقدان الوزن

روسيا – من غير المرغوب فيه للغاية لمَن يريدون إنقاص الوزن أن يأكلوا الفواكه في المساء، حيث إنه يتكون لدى الإنسان في هذا الوقت أعلى مستوى من نشاط الأنسولين.

وكل شيء حلو يأكله المرء في هذا الوقت يسرّع إلى حد بعيد من عملية تشكل الدهون.

تحدثت زوكرا بافلوفا، أخصائية الغدد الصماء، عن ذلك في مقابلة مع صحيفة “روسيسكايا غازيتا” الروسية.

بالإضافة إلى ذلك، إذا أكلتَ فاكهة على معدة فارغة، فإنها تؤدي أيضا إلى ارتفاع سريع في نسبة السكر بالدم. وقالت: “سيستخدم ناقل الطاقة هذا لبناء الأنسجة الدهنية. وعلاوة على ذلك، عندما يكون الفروكتوز موجوداً بكميات كبيرة في دمنا، فإنه يزيد إلى حد بعيد من الحاجة إلى تناول الطعام بعد فترة وجيزة من الزمن، أي بعد ساعة أو ساعتين”.

هذا وكانت طبيبة التغذية الروسية، كريستينا فينوغرادوفا قد أشارت في وقت سابق إلى مشروبات لا يجوز تناولها على معدة فارغة، وبينها المشروبات الكحولية والشاي والقهوة والمشروبات الغازية.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا

