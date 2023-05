الأعراض الثمانية الأكثر شيوعا للسكتة الدماغية!

إنجلترا – عرضت المديرة التنفيذية لجمعية السكتة الدماغية الخيرية، ألكسيس كولودزيج، خبرتها في النوبة الدماغية مع الناس موضحة مدى مخاطرها.

وقالت: “تحدث السكتة الدماغية عندما يحرم دماغك من الأكسجين إما بسبب جلطة توقف تدفق الدم، أو النزيف. وبمجرد أن يفقد دماغك الأكسجين، تبدأ خلاياك في الموت وتفقد وظيفة كل ما كانت هذه المنطقة من دماغك مسؤولة عنه”.

وأوضحت كولودزيج أن “الدماغ هو مركز التحكم في الجسم، وأن كل سكتة دماغية تبدو مختلفة حسب مكانها وحجمها”.

وقالت الخبيرة الصحية في حديثها مع Sun on Sunday Health: “هناك مجموعة واسعة من الأعراض ويمكن أن يكون من الصعب تشخيص السكتة الدماغية”.

ومع ذلك، هناك ثمانية أعراض ينبغي على الناس معرفتها بشكل أفضل، وفقا لجمعية السكتة الدماغية. وواحدة من أكثر العلامات الدالة على السكتة الدماغية هي عندما يكون هناك تدلي ملحوظ في جانب واحد من الوجه – خاصة إذا حدث فجأة.

وهناك مؤشر آخر محتمل لنقص الأكسجين في خلايا الدماغ، هو عدم القدرة على رفع الذراعين والاحتفاظ بها كذلك.

ويمكن أن تتسبب السكتة الدماغية أيضا في التلعقم أثناء الحديث أو يجد الشخص فجأة صعوبة في العثور على الكلمات الصحيحة.

ويمكن تذكر هذه العلامات الثلاث للسكتة الدماغية بشكل أفضل من خلال اختبار FAST.

ضعف الوجه: هل يستطيع الإنسان أن يبتسم؟ هل تدلى فمه أو عينه؟.

ضعف الذراع: هل يمكن للإنسان أن يرفع ذراعيه؟.

مشاكل الكلام: هل يستطيع الشخص التحدث بوضوح وفهم ما يقوله؟.

وهناك علامة أخرى يجب توخي الحذر منها – ظهور مفاجئ للرؤية المزدوجة أو الضبابية أو فقدان الرؤية في إحدى العينين (أو كلتيهما).

ويمكن أن يكون فقدان الذاكرة الشديد والمفاجئ، أو الارتباك، مؤشرا على الإصابة بسكتة دماغية.

وقد يؤدي تلف الدماغ الناجم عن السكتة الدماغية إلى فقدان التوازن، وظهور الدوخة أو الدوار، والسقوط.

وقد تؤدي السكتة الدماغية أيضا إلى صعوبة البلع، على الرغم من أن من غير المحتمل أن تكون سكتة دماغية إذا كان هذا هو العرَض الوحيد للحالة.

وانتبه إذا كان هناك فقدان فوري للإحساس في جانب واحد من الجسم.

علامات السكتة الدماغية:

– تدلى الوجه.

– ضعف الذراع.

– مشاكل الكلام.

– الرؤية المشوشة.

– فقدان الذاكرة المفاجئ.

– فقدان التوازن.

– الصعوبة في البلع.

– فقدان الإحساس في جانب واحد من الجسم.

المصدر: إكسبريس

