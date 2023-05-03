هواتف الجيل الخامس القابلة للطي قد تأتي مبكراً عن موعدها – لم يتبقى سوى القليل!

قد تتمكن سامسونج من إطلاق ثنائي هواتفها القابلة للطي للجيل التالي في وقت أقرب مما كان متوقعاً. هذا الخبر مبني على بعض الشائعات التي تُفيد بأن عملاق التكنولوجيا الكوري يخطط لبدء مرحلة الإنتاج الكمّي للمفصلات في بداية شهر يونيو القادم.

للتذكير، بدأت سامسونج في إنتاج عُتاد ومكونات هواتف الجيل الرابع في أواخر شهر يونيو من العام الماضي. وكشفت النقاب عن كل من جالكسي زد فولد 4 وجالكسي زد فليب 4 يوم 10 من شهر أغسطس العام الماضي، ثم بدأت بيع الهواتف في وقت لاحق من نفس الشهر.

بالتأكيد، من المتوقع أن يأتي كل من جالكسي زد فولد 5 وجالكسي زد فليب 5 جنباً إلى جنب مع ساعات جالكسي وتش 6 في نفس وقت ما خلال شهر أغسطس القادم.

هل تأتي هواتف الجيل الخامس القابلة للطي مبكراً عن موعدها؟

ولكن بحسب الشائعات الأخيرة، يبدو أن سامسونج تريد طرح الهواتف الجديدة مبكراً عن موعدها وإن كان بعدة أيام قليلة. وفقاً لتغريدة Tech_Reve على موقع تويتر، فقد تم التلميح إلى أن الشركة الكورية تريد تسريع عملية إنتاج مفصلات الهواتف من أجل طرح الهواتف مبكراً عن موعدها.

في تغريدته، قال المُسرب أن سامسونج قد تتمكن من إطلاق هواتف الجيل الخامس القابلة للطي في وقت ما خلال شهر يوليو. علينا أن نعترف بأن عملية تصنيع وتجميع أجزاء الهواتف الذكية هي عملية معقدة، ولكنها تصبح أكثر تعقيداً وتتطلب المزيد من الوقت عندما يتعلق الأمر بالهواتف القابلة للطي بسبب الأجزاء والمكونات المتحركة بداخل الهاتف وعلى رأسها المفصلات.

غالباً، تبدأ الشركات المُصنعة في إنتاج المكونات اللازمة قبل الإعلان عن الهواتف بعدة أشهر. خلال العام الماضي، بدأت سامسونج تجهيز مكونات هواتف الجيل الرابع في أواخر شهر يونيو. أي قبل الإعلان الهواتف بحوالي 45 يوماً.

أما بالنسبة لهواتف الجيل التالي، يُقال أن العملاق الكوري يخطط لبدء عملية تصنيع المفصلات في بداية شهر يونيو المقبل، مما يعني أنه من الممكن أن تتمكن سامسونج من الكشف عن الهواتف في نفس الشهر.

ربما السبب الذي يساعد سامسونج على تسريع عملية الإنتاج هي تقنية المفصلة الجديدة، حيث من المتوقع أن تستخدم سامسونج مفصلة قطرة الماء على هواتف الجيل التالي، والتي ستساعد على حل مشكلة تجاعيد الشاشة بشكل كبير.

يُقال أن التقنية الجديدة ستساعد أيضاً على تقليل سُمك الهواتف ووزنها. ولكن بالتأكيد ستحتاج سامسونج المزيد من الوقت من أجل اختبارها والتأكد من فعاليتها قبل طرح المنتجات النهائية في الأسواق.

تتمتع هواتف سامسونج القابلة للطي بسمعة طيبة جداً في عالم الهواتف الذكية، ومن المستبعد أن تضحي سامسونج بمكانتها في السوق فقط من أجل تسريع عملية الإنتاج أو الإعلان عنها. ومن وجهة نظري الشخصية، أعتقد أن الهواتف التالية لن تظهر قبل شهر أغسطس. قد يتم الكشف عنها مبكراً عدة أيام، ولكن من المستبعد أن يصبح الفرق الزمني أكثر من شهر.