طبيب روسي ينصح بشرب كمية أكبر من الماء للتقليل من كثافة الدم

روسيا – نصح الاختصاصي الروسي في أمراض الدم فاليري سيميونوف بشرب المزيد من الماء والتخلي عن الملح لخفض كثافة الدم.

فمع التقدم في العمر يصبح الدم أكثر كثافة، وهذه الحالة تشكل خطرا على القلب. إذ يزداد خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية أضعافاً، وقد تبدأ عملية تجلط الدم.

وقال الطبيب:” إذا تجاهلتَ هذا الأمر، فقد تتعرض لمشكلات خطيرة”.

ويمكن، حسب الأخصائي، اكتشاف حقيقة وجود مشاكل في الدم ليس فقط أثناء فحص الدم في المختبر. فهناك أعراض تشير إلى وجود مشكلة بدون أي تشخيص. على سبيل المثال، الصداع المتكرر والدوخة المنتظمة قد تدل على زيادة كثافة الدم.

وأضاف الأخصائي قائلا إن” النقر في أطراف الأصابع هو أيضا سبب لزيارة عيادة الطبيب، لكن لا يمكنك بنفسك وصف أدوية ترقّق الدم. ولا يمكن اختيارها إلا من قبل الطبيب، وذلك بناء على فحص المريض ومعدلات تخثر الدم”.

ولكن يمكنك بمفردك مواجهة المشكلة بوسائل مبتكرة، مثل شرب المزيد من الماء النقي والإقلاع عن التدخين والكحول والتقليل من تناول الملح”.

ونقلت صحيفة “بودموسكوفييه سيغودنيا” عن الأخصائي الروسي قوله: “تتحسن جودة الدم أيضا بفضل المشي والنشاط البدني، لكن الإجهاد له تأثير سلبي”.

