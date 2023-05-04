إطلاق سلسلة Poco F5 في الأسواق العالمية يوم 9 مايو القادم

قررت العلامة التجارية التابعة لشركة شاومي إطلاق سلسلة Poco F5 في الأسواق العالمية يوم 9 من شهر مايو القادم. هذا الإعلان يأتي بعد عدد كبير من العروض التشويقية التي أصدرتها الشركة خلال الأسابيع القليلة الماضية.

تشتمل سلسلة Poco F5 على هاتفين فقط حتى الآن وهما Poco F5 و Poco F5 Pro. يحتوي الطراز الأساسي من السلسلة “Poco F5” على معالج Snapdragon 7+ Gen 2 SoC وبهذا الشكل يكون هذا هو أول هاتف يتم إطلاقه في الأسواق العالمية بهذا المعالج.

يعد معالج Snapdragon 7+ Gen 2 SoC بمثابة ترقية مثالية بعد معالج Snapdragon 870 SoC الذي رأيناه على هاتف Poco F4 العام الماضي.

سيتم الكشف عن سلسلة Poco F5 قريباً

ولكن بالنظر إلى مجموعة العروض التشويقية التي طرحتها الشركة الصينية على صفحاتها الرسمية، فيبدو أن هاتف Poco F5 يمتاز بتصميم مماثل لنفس تصميم هاتف Redmi Note 12 Turbo الذي تم الإعلان عنه الشهر الماضي والذي لا يزال حصرياً للسوق الصينية حتى الآن، مع تقارير تُفيد بأنه من المتوقع وصوله للأسواق العالمية في وقت لاحق من العام الجاري.

بالتأكيد سيتم إطلاق كل من Poco F5 جنباً إلى جنب مع هاتف Poco F5 Pro الأغلى ثمناً من خلال حدث الإعلان الذي من المتوقع أن يتم بثه على الإنترنت.

وفقاً للشائعات، يُقال أن هاتف Poco F5 هو عبارة عن الإصدار العالمي من هاتف Redmi K60 الذي تم كشف النقاب عنه في شهر ديسمبر في أواخر العام الماضي.

ولكن للتذكير، فإن هاتف Redmi K60 يعمل بواسطة معالج Snapdragon 8+ Gen 1 SoC، في حين أن هاتف Poco F5 قادم بمعالج Snapdragon 7+ Gen 1 SoC. هذا هو واحد من أفضل معالجات الفئة المتوسطة الحديثة، ومع ذلك فهو لا يزال بعيداً عن معالج Snapdragon 8+ Gen 1 على صعيد مستوى الأداء وكفاءة الطاقة.

بصرف النظر عن المعالج، من المتوقع أن يشتمل هاتف Poco F5 على شاشة AMOLED كبيرة قياس 6.67 إنش بدقة +FHD بمعدل تحديث 120Hz.

أما بالنسبة للطراز الأغلى ثمناً “Poco F5 Pro” فسوف يشتمل على نفس الشاشة بنفس القُطر بالضبط ولكنها ستمتاز بدقة 2K وبالمثل ستكون داعمة لمعدل تحديث 120Hz.

من المتوقع أن يتم تجهيز كلا الطرازين ببطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة نظراً لأنها أصبحت السعة القياسية لجميع الهواتف في الوقت الراهن، وستكون هذه البطارية داعمة لسرعة شحن 67 وات.