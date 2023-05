الولايات المتحدة – أعلنت السيدة الأمريكية الأولى السابقة ميشيل أوباما، مشاركتها في تأسيس شركة لتصنيع وبيع أطعمة ومشروبات صحية للأطفال، وهي منتجات تقول إنها ستكون أقل ضررا على صحتهم.

وقالت أوباما إن شركة PLEZi Nutrition، تهدف إلى تسويق الأطعمة والمشروبات اللذيذة والصحية للأطفال حيث أن محتواها من السكر منخفض وقيمتها الغذائية مرتفعة، مضيفة: “أعتقد أن هناك طريقة لبناء شركة ناجحة والقيام بالطريقة الصحيحة من أجل أطفالنا.. عليك أن تجد طرقا لتغيير صناعة الأغذية والمشروبات نفسها”.

وبصفتها السيدة الأولى سابقا، روجت أوباما للعادات الصحية من خلال حملة Let’s Move، التي روجت لوجبات مدرسية مغذية وطلبت من شركات الأغذية وسلاسل المطاعم الالتزام بخفض السكر وتقليل الملح وخيارات السعرات الحرارية المنخفضة.

ويأتي إطلاق الشركة في وقت تم الكشف فيه أن حوالي نصف الأطفال الصغار في الولايات المتحدة لا يأكلون الفواكه والخضروات يوميا، لكن معظمهم يستهلكون كميات كبيرة من المشروبات السكرية.

وفي حين دعا أطباء الأطفال منذ فترة طويلة للحد من السكر والعصائر المحلاة، فإن غالبية العائلات لا تتبع هذه النصيحة، كما أن بعض المنتجات التي يتم الإعلان عنها على أنها صحية تحتوي على الكثير من السكر أو المحليات.

المصدر: VOA

Shares

The post ميشيل أوباما تطلق شركة لتحسين تغذية الأطفال first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا