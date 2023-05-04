ما نتوقع رؤيته في مؤتمر Google I/O 2023 يوم 10 مايو القادم!

عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، أكد الرئيس التنفيذي لشركة جوجل السيد سوندار بيتشاي الموعد الرسمي لعقد مؤتمر Google I/O 2023 للمطورين والذي سينعقد في يوم 10 مايو القادم.

يُقال أن المؤتمر سوف يشهد الإعلان عن مجموعة جديدة من الحلول والابتكارات فضلاً عن بعض الأجهزة والمنتجات التقنية الحديثة للمطورين.

ما نتوقع رؤيته من جوجل خلال مؤتمر Google I/O 2023

بطبيعة الحال جميع الحلول والمنتجات التي تُعلن عنها جوجل في مؤتمر المطورين تلعب على محور أساسي واحد وهو منح المطورين إطلاق العنان لأنفسهم من أجل الإبداع وتبسيط سير أعمال التطوير الخاصة بهم.

ولكن ذكرت الشركة أيضاً أنه سيتم الكشف عن بعض التفاصيل الإضافية حول طرق استخدام التقنيات الجديدة وكيفية الاستفادة منها على النحو الأمثل، بما في ذلك التقنيات المستندة على قدرات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وخدمات التخزين السحابي وحتى الويب والهواتف الذكية.

كانت قد طرحت جوجل بالفعل أول إصدار معاينة من نظام أندرويد 14 للمطورين في وقت سابق من العام الجاري، ومن المتوقع أن يتم طرح النسخة التجريبية الثانية Beta 2 من النظام الجديد في العاشر من مايو القادم. وبالتأكيد، بجانب المطورين، سيشتمل إصدار المعاينة على جميع شركاء تصنيع الهواتف الذكية.

في مؤتمر جوجل للمطورين العام الماضي، كشفت الشركة عن سماعة الأذن اللاسلكية بيكسل بودز برو – Pixel Buds Pro. ولكن ستختلف الأمور قليلاً بالنسبة لمؤتمر العام الحالي إذ من المتوقع أن تبوح الشركة ببعض التفاصيل حول هاتفها القابل للطي المرتقب.

في نفس الوقت، من الممكن أن يشهد الحدث الإعلان عن هاتف بيكسل 7a – Pixel 7a أو من الممكن أن يتم تأخير موعد الكشف عن الهاتف عدة أسابيع أو حتى أن يأتي مبكراً عن موعد المؤتمر.

بالإضافة إلى كل ما سبق، فمن المتوقع أن يتم الكشف عن تفاصيل أول جهاز لوحي للشركة خلال المؤتمر نظراً لأن الشركة نشرت بالفعل العديد من العروض التشويقية لهذا الجهاز منذ العام الماضي.

علاوة على ذلك، من الممكن أن تخوض الشركة في بعض التفاصيل حول بوت الذكاء الاصطناعي Bard الذي يعد بمثابة رد شركة جوجل على بوت ChatGPT الذي أحدث ثورة في عالم الذكاء الاصطناعي مؤخراً.

سينعقد مؤتمر Google I/O 2023 في ماونتن فيو بولاية كاليفورنيا وسيتم بثه مباشرةً عبر الإنترنت مما يعني أنه سيكون من السهل علينا متابعة الحدث لحظة بلحظة.