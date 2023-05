طبيبة روسية تحدد موانع تناول مكملات الكولاجين

روسيا – أعلنت الدكتورة يانا يرموراكي، اخصائية الطب الوقائي ومكافحة الشيخوخة، أن كل من يعاني من قصور الكبد والكلى لا ينصح بتناول مكملات الكولاجين.

وتقول في حديث لـ Gazeta.Ru: “توجد قيود أو موانع لتناول مكملات الكولاجين في الأمراض التي تتطلب التقليل من تناول البروتينات، مثل قصور الكبد وقصور الكلى”.

وبالإضافة إلى ذلك، تقترح الطبيبة تناول مكملات الكولاجين بحذر في حالة الحساسية. لأن الحساسية أو رد الفعل التحسسي، وفقا لها، ليس الكولاجين نفسه هو الذي يثيره، بل مكونات المادة الخام في المكمل أو بروتين معين. على سبيل المثال ، يمكن أن تحدث حساسية من الكولاجين السمكي إذا كان الشخص يعاني من عدم تحمل الأسماك.

المصدر: Gazeta.Ru

