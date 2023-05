نفى مركز بنغازي الطبي الأخبار المتداولة عبر مواقع التواصل الأجتماعي حول وجود معاونة صحية تقوم بإستبدال الأطفال بقسم الولادة.

وقال المركز إنّ كل هذه الانباء عارية عن الصحة، مشيرا إلى أنّه راسل مكتب المحامي العام، لملاحقة تلك الصفحات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدها، لنشرها أخبار كاذبة وتحرض على الفوضى بين المواطنين.

وكانت صفحة «ليبيا فقط» نشرت خبرا مفاده قيام أمن المركز بالقبض على المعاونة الصحية من الجنسية المصرية، تقوم باستبدال الأطفال وتجهض الحمل غير الشرعي.

The post بعد نشرها أخبار كاذبة.. بنغازي الطبي يراسل المحامي العام لمقاضة مسؤولي صفحات تواصل اجتماعي appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا