رسمياً – جوجل تنشر ملصق تشويقي لهاتف Pixel 7a وتؤكد موعد الكشف عنه

أكدت شركة جوجل أنها تعتزم كشف الستار عن مجموعة من الأجهزة المثيرة للإعجاب خلال هذا العام، ومن المتوقع أن يكون إحداها قريب جداً منا. سيُعقد مؤتمر Google I/O 2023 للمطورين في العاشر من مايو القادم الموافق يوم الأربعاء من الأسبوع المقبل.

يبدو أن الحدث سيشهد إزاحة النقاب عن إحدى هواتف الشركة للفئة المتوسطة، وهو هاتف Google Pixel 7a وقد نشرت الشركة ملصق تشويقي على حسابها الرسمي على موقع تويتر الهند الذي يؤكد على قدوم الهاتف في التاريخ المعني.

بالتأكيد هاتف Google Pixel 7a لن يصل وحيداً خلال الحدث، أو على الأقل هذا ما نعتقده بفضل التسريبات التي حصلنا عليها مؤخراً.

يُقال أنه من المتوقع أن يتم الكشف عن حاسوب الشركة اللوحي Pixel Tablet جنباً إلى جنب مع أول هاتف قابل للطي باسم Pixel Fold خلال حدث Google I/O 2023.

على الرغم من أننا لسنا متأكدين من صحة هذه المعلومات، ولكن في جميع الأحوال سنستطيع التأكد بأنفسنا من مصداقيتها بعد أسبوع واحد من الآن.

جوجل تنشر ملصق تشويقي لهاتف Pixel 7a

استطعنا أن نلقي نظرة على هاتف Pixel 7a من خلال التسريبات السابقة والتي كشفت عن تصميم الهاتف من جميع الزوايا، هذا وبالإضافة إلى جميع خيارات الألوان التي سيأتي عليها الهاتف.

قد يكون اللون الأزرق هو اللون الأكثر إثارة للإعجاب من بين جميع خيارات الألوان الأخرى، وربما هذا هو السبب الذي دفع الشركة وراء عرض الملصق التشويقي للهاتف بهذا اللون.

الإعلان التشويقي لا يُظهر الحقيقة الكاملة، ولكن فقط الجزء العلوي من الهاتف، أضف على ذلك أن الصورة ضبابية إلى حد كبير ولا تجعلنا قادرين على التحقق من جانبه الخلفي أو مظهر شريط الكاميرا.

ولكن من الواضح أن شريط الكاميرا سيكون شريط معدنياً، تماماً مثلما رأينا على هواتف Pixel 7. ولكن بالإضافة إلى صورة الهاتف، فلقد أكدت الشركة على موعد الكشف عنه بشكل رسمي، وسيكون ذلك الموافق يوم 10 مايو القادم. من المتوقع أيضاً أن تبدأ مبيعات الهاتف في الأسابيع اللاحقة.

ومع ذلك، جوجل لم تصرح بأي تفاصيل حول مواصفات الهاتف. ولكننا نتوقع أن يتم تجهيز Pixel 7a بمعالج Tensor G2 نظراً لأن الشركة بدأت تعتمد على حلول أشباه الموصلات الخاصة بها والتي يتم تصنيعها حالياً بمساعدة شركة سامسونج.

من حيث الحجم، فعلى الأرجح سوف يأتي الهاتف بأبعاد مماثلة لهاتف Pixel 6a والذي كان ولا يزال أحد أفضل هواتف الفئة المتوسطة على الإطلاق.