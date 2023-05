ممارسات شائعة تدمر أسنانك!

نيويورك – يقول طبيب أسنان بارز في مدينة نيويورك إنه يجب تجنب غسول الفم ومعجون الأسنان بالفحم من قبل أي شخص مهتم بصحة أسنانه.

وأخبر الدكتور جيري كوراتولا، مالك Rejuvenation Dentistry في مانهاتن، موقع “ديلي ميل” أنه لن يوصي أبدا المريض بتلقي قناة الجذر. كما أنه يفتخر بكونه طبيب أسنان “واحداً من بين خمسة” لا يوصون بالمنتجات والإجراءات الشائعة.

ويحذر الدكتور كوراتولا من أن معجون الأسنان العصري بالفحم الأسود يمكن أن يخدش الأسنان ويمكن لغسول الفم أن ينظف الفم بطريقة خاطئة.

وفيما يلي الممارسات الشائعة التي يقول الدكتور كوراتولا إنها وهمية:

قنوات الجذر

يتم إجراء أكثر من 41000 قناة جذر في الولايات المتحدة يوميا، وفقا للجمعية الأمريكية لأخصائيي علاج جذور الأسنان.

ولا يقوم الدكتور كوراتولا بأداء أي منها. وقال “إنه الإجراء الوحيد الذي نقوم به حيث نحتفظ بالأنسجة البشرية الميتة بداخلك”.

وتم تصميم علاجات قناة الجذر للقضاء على البكتيريا من قناة الجذر المصابة، ما يمنع العدوى الإضافية. وقد تتم إحالتك إلى تطبيق قناة الجذر إذا كان لديك تسوس أسنان عميق، أو تشقق في السن.

وقال الدكتور كوراتولا إن هذا الإجراء قد ثبت أنه ينتج سموما داخلية مرتبطة بأمراض جهازية وتجاويف حول الفك. وهذه هي البكتيريا والمنتجات الثانوية البكتيرية التي يمكن أن تؤدي إلى خلل في نظام المناعة لديك.

وتشمل أعراض قناة الجذر الفاشلة، الألم وتورم اللثة وتغير لون الأسنان والبثور على اللثة ومشاكل الجيوب الأنفية، وفقا لكليفلاند كلينك.

وبدلا من ذلك، يقترح الدكتور كوراتولا زراعة الأسنان المصنوعة من مواد خزفية مثل الزركونيا.

وفي هذه الإجراءات، سيتم تثبيت عمود معدني في فم المريض مع تثبيت سن زائف.

ومع ذلك، قد تكلف هذه الإجراءات أكثر من خمسة أضعاف. لكن عادة ما تكون العملية والتعافي بحد ذاته أطول بكثير أيضا.

معجون أسنان بالفحم

أصبح معجون الأسنان المصنوع من الفحم النشط شائعا بشكل متزايد خلال السنوات القليلة الماضية.

ويدعي المؤيدون أنه يمكن أن يبيض الأسنان، ويزيل البقع السطحية، ويزيل البلاك، وينعش النفس.

ومع ذلك، يحذر الدكتور كوراتولا من استخدامه نظرا لكونه مادة كاشطة.

وقال: “إذا كنت تستخدمه كل يوم، فستقضي على المينا، وستصبح أسنانك أكثر حساسية”.

ولا تزال الأبحاث محدودة، على الرغم من أن معظمها يشير إلى أن معجون الأسنان بالفحم إما ضار أو لا يحدث فرقا ذا مغزى.

ووجدت دراسة أجريت عام 2017 أنه نظرا لقدرته على الحت، يمكن أن يضر الفحم النشط بمينا الأسنان عند استخدامه لفترة طويلة جدا أو بقوة شديدة.

وبالإضافة إلى ذلك، وجدت مراجعة أجريت عام 2019 في المجلة البريطانية لطب الأسنان أن الفحم لا يحمي الأسنان من التسوس.

وقارنت دراسة أجريت عام 2021 تأثيرات التبييض بمعجون الأسنان بالفحم والفلورايد ولم تجد أي فرق.

حشوات معدنية

تم استخدام الحشوات المعدنية، المعروفة باسم ملغم الأسنان، منذ أوائل القرن التاسع عشر.

ومع ذلك، قال طبيب الأسنان إن هناك نقصا في دراسات الأمان والفعالية التي تدعم هذه الحشوات. والمشكلة الرئيسية في هذا العلاج هي أن المعدن غير مستقر، ما يؤدي إلى إطلاق بخار الزئبق في الفم.

وفي عام 2020، نصحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بعدم استخدام الحشوات المعدنية في بعض الفئات المعرضة للخطر، بما في ذلك النساء الحوامل والمرضعات والأطفال والأشخاص الذين يعانون من أمراض عصبية مثل مرض باركنسون والأشخاص الذين يعانون من ضعف وظائف الكلى.

ولا تزال هناك بيانات محدودة عن الآثار الطويلة المدى لبخار الزئبق لدى هؤلاء السكان، على الرغم من أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تنص على أن هذه المجموعات قد تكون أكثر عرضة للتأثيرات الضارة المحتملة.

وترتبط الكميات الزائدة من الزئبق باضطرابات النوم والتعب والرعشة والتغيرات البصرية وصعوبة التنسيق.

ويقترح الدكتور كوراتولا حشوات من السيراميك أو البورسلين أو مركب BPA أو الراتنج بدلا من ذلك.

غسول الفم

قال الدكتور كوراتولا: “غسول الفم ليس له أي قيمة على الإطلاق في العناية بالفم. إنه ابتكار آخر من صنع الإنسان من قبل صناعة المنتجات الاستهلاكية”.

ويحتوي العديد من أنواع غسول الفم على البارابين والمواد الكيميائية المستخدمة كمواد حافظة في الأطعمة ومستحضرات التجميل ومعجون الأسنان.

وبينما يدمر البارابين الميكروبات الضارة والكائنات الصغيرة مثل البكتيريا، فإنه يسبب تآكل خلايا الفم السليمة.

وقال كوراتولا: “أنا دائما مندهش من أن أطباء الأسنان يعطون الناس زجاجات صغيرة من غسول الفم في زيارتهم للتنظيف المليئة بالكحول والأصباغ الاصطناعية والألوان مثل اللون الأزرق الفلوري، المصنوع من قطران الفحم، وهو مادة مسرطنة معروفة”.

وأوصى الدكتور كوراتولا بدلا من ذلك باختيار غسول للفم مصنوع منزليا بمكونات مثل مياه الينابيع والزيوت الأساسية مثل النعناع وملح الهيمالايا.

المصدر: ديلي ميل

Shares

The post ممارسات شائعة تدمر أسنانك! first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا