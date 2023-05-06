من مصادر موثوقة – ساعة جالكسي وتش 6 تمتاز بالإطار المادي الدوار!

بحسب التسريبات الأخيرة من مصادر موثوقة سوف تُعيد سامسونج الميزة الأيقونية الشهيرة مع ساعات جالكسي وتش 6. بحسب تغريدة Ice Universe فإن الطراز الرائد من سلسلة جالكسي وتش 6 سوف تحتوي على حلقة الإطار المادي الدوار مرة أخرى.

يُقال أن الطراز الأغلى ثمناً في السلسلة سيأتي تحت مُسمى جالكسي وتش 6 كلاسيك – Galaxy Watch 6 Calssic وسوف تمتاز بإطارات فائقة النحافة من أجل زيادة رقعة واتساع الشاشة.

ساعة جالكسي وتش 6 كلاسيك قادمة بحلقة الإطار المادي الدوار

لقد اشتهرت ساعات سامسونج بحلقة الإطار المادي الدوار على مدار سنوات طويلة، ومنذ أيام ساعات Gear. ولكن لاحقاً استبدلت الشركة العلامة التجارية حتى أصبحت تأتي باسم “جالكسي”، وذلك كان في عام 2018 تحديداً.

حافظة سامسونج على حلقة الإطار الدوار سنوياً، ولكنها أطلقت ساعتين من سلسلة Active الرياضية بدونها في عام 2019. ولكن سرعان ما عاد الإطار المادي الدوار في العام التالي.

ثم في عام 2021، بدأت سامسونج في تنفيذ استراتيجية مختلفة تماماً مع ساعاتها الذكية. أولاً، انتقلت سامسونج من نظام Tizen إلى نظام Wear OS الخاص بشركة جوجل. ولقد رأينا عودة الإطار المادي الدوار مرة أخرى على ساعات جالكسي وتش 4.

تأتي سلسلة جالكسي وتش 4 بحجمين مختلفين، بينما يحتوي الطراز الكلاسيكي من السلسلة على الحلقة الأيقونية. ولكن لسبب غير معلوم، قررت سامسونج التخلي عن الحلقة المادية في عام 2022 عندما أعلنت عن ساعات جالكسي وتش 5.

أطلقت سامسونج العام الماضي حجمين مختلفين من ساعات جالكسي وتش 5 على هيئة طرازين وهما جالكسي وتش 5 وجالكسي وتش 5 برو، ولم يمتاز أي طراز منهما بالحلقة الدوارة.

لقد كانت بمثابة خيبة أمل كبيرة لعدد كبير من الأشخاص الذين كانوا على أتم الاستعداد للانتقال إلى الجيل الجديد من ساعات سامسونج. ربما كان السبب في التخلي عن الإطار الدوار السعي وراء تدشين بطارية أكبر حجماً بداخل الساعة، حيث تم تجهيز طراز “برو” ببطارية أكبر سعتها 590 مللي أمبير.

ومع ذلك، يبدو أنه كان مجرد تغيير مؤقت، وليس على أساس سنوي، حيث تبين لنا أن سلسلة جالكسي وتش 6 سوف تأتي مرة ثانية بحلقة الإطار المادية.

بهذا الشكل، من المتوقع أن نحصل على طرازين أساسيين: الطراز القياسي من الساعة والطراز الكلاسيكي الذي سيمتاز بالحلقة الدائرية. ومن المتوقع أيضاً أن تتوافر الطُرز الجديدة على هيئة أحجام مختلفة.

بصرف النظر عن حلقة الإطار الدائرية، من المتوقع أن تجلب سلسلة جالكسي وتش 6 عدد أكبر من التحسينات على طُرز العام الماضي. حيث أفادت التسريبات السابقة أن هذه الساعات ستحتوي على شاشات أكبر حجماً بدقة عرض أعلى وأكثر حدة.

يُقال أن الشركة الكورية تمكنت من تقليل حجم حواف الإطارات من أجل زيادة اتساع الشاشة وسوف تمتاز الشاشة بدقة عرض أعلى مقارنة بالدقة التي جاءت بها ساعات جالكسي وتش 5 العام الماضي.

أضف على ذلك أن هناك أنباء تُفيد بأن ساعات الجيل الجديد سوف تمتاز ببطاريات أكبر حجماً وسوف تحتوي على شرائح معالجة أقوى. لذا، يبدو أن هناك عدداً لا بأس به من التحسينات والترقيات التي ستطول ساعات جالكسي وتش 6 والتي نترقب وصولها في غضون عدة أشهر.