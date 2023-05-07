نوكيا تعتزم إطلاق هاتف Nokia XR21 خلال وقت قريب!

يبدو أن الشركة الأم لشركة نوكيا HMD Global تعتزم إطلاق إصدار جديد من فئة هواتف Rugged الصلبة أو المعروفة أيضاً باسم الهواتف المتينة القادرة على التحمل والتعامل مع عوامل البيئة القاسية.

هذه النوعية من الهواتف نادرة للغاية، ولكنها متوفرة في الأسواق العالمية. يتم استخدامها غالباً بواسطة العسكريين والعاملين في المجالات القاسية مثل الأعمال الهندسية وأعمال الحفر والتنقيب والغواصين وما إلى ذلك. وبالرغم من ذلك، بفضل صلابتها، فهناك عدد كبير من المستخدمين الذين يفضلون اقتناءها خاصة وأنها تأتي بأسعار زهيدة للغاية مقارنة بأسعار الهواتف الذكية التقليدية.

على كل حال، يبدو أن هاتف نوكيا القادم سيكون مماثل لهاتف Nokia XR20 الذي تم الكشف عنه في شهر يوليو من عام 2021. والآن، بحسب التسريبات الجديدة، يبدو أن الهاتف التالي سيأتي تحت مُسمى Nokia Sentry 5G ولكن سيتم إدراجه ضمن سلسلة Nokia XR وغالباً قد يحصل على لقب Nokia XR21 ليكون خليفة للهاتف السابق.

في الواقع، هي ليست المرة الأولى التي نسمع فيها بعض الأخبار عن هاتف Nokia XR21 – هذا إذا افترضنا أن هذا هو اسمه بالفعل – ولكن تم رصد هذا الهاتف على خارطة طريقة شركة HDM Global العام الماضي. تم تسريب هذه المعلومات عن طريق الخطأ على موقع يوتيوب ولكن حتى الآن لم تتوافر أي تفاصيل جديدة حول مواصفات الهاتف.

ولكن بناءً على العروض والصور المُسربة للهاتف، يبدو أنه يحتوي على كاميرتين خلفيتين فضلاً عن وحدة إضاءة Flash LED. ويتم استبدال علامة Zeiss التجارية بشعار XR الخاص بشركة نوكيا.

السبب في استبدال علامة Zeiss التجارية يرجع حقيقته إلى أن الشركة الفنلندية أنهت بالفعل شراكتها مع شركة Zeiss الألمانية والرائدة في صناعة تقنيات البصرية منذ شهور قليلة.

أما بالنسبة للجانب الأمامي للهاتف، فهو يمتاز بفتحة مثقبة لإيواء الكاميرا الأمامية مع حواف سميكة. بشكل عام، يبدو أن التصميم يتماشى بشكل كبير مع تصميمات هواتف نوكيا الاعتيادية دون اختلافات ملحوظة.

ولكن الاختلاف الأساسي بينه وبين هواتف نوكيا التقليدية هو أن هاتف Nokia XR21 سيحتوي على غلاف صلب ومتين لتحمل الصدمات والمياه والعواصف الترابية والرملية…إلخ.

وبحسب خارطة الطريقة التي تم تسريبها العام الماضي، فإن الهاتف الجديد سيشتمل على ذاكرة عشوائية بسعة 6 جيجابايت مع وحدة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت وسيستمد طاقته من بطارية بسعة 4800 مللي أمبير داعمة للشحن السلكي السريع بقدرة 33 وات.

يُقال أن الهاتف سيشتمل على كاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل فضلاً عن كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل وسيتم بيعه بقيمة 499$ دولار أمريكي تقريباً.