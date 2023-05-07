تسريب ضخم لمواصفات تابلت جالكسي Tab S9 ألترا قبل الطرح الرسمي!

أطلقت سامسونج العام الماضي أول جهاز لوحي يعمل علامة “ألترا” التجارية وهو جهاز جالكسي Tab S8 ألترا. ويبدو أن الشركة تعتزم إطلاق الإصدار الجديد من هذا الجهاز في وقت لاحق من العام الجاري.

من المتوقع أن يتم الكشف عن تابلت جالكسي Tab S9 ألترا وبجانبه جالكسي Tab S9 بلس وجالكسي Tab S9 في وقت ما خلال شهر أغسطس القادم.

وفي الوقت الحالي، تدور مطحنة الشائعات حول هذه الأجهزة وتحديداً جهاز “ألترا” والتي تشير إلى أنه سيتم تجهيز هذا الجهاز بذاكرة عشوائية بسعة 16 جيجابايت من نوع LPDDR5X وذاكرة تخزين داخلية بسعة 512 جيجابايت من النوع UFS 4.0.

بحسب التسريب الأخير على موقع تويتر، فسوف توفر سامسونج ثلاث متغيرات من طراز “ألترا” تتضمن كل من الآتي: المتغير الأول يأتي بسعة 8 + 128 جيجابايت. الجهاز الثاني يأتي بسعة 12 + 256 جيجابايت. الجهاز الثالث يأتي بسعة 16 + 512 جيجابايت.

ستحصل جميع المتغيرات على ذاكرة عشوائية من النوع LPDDR5X. ولكن متغير 128 جيجابايت لن يحصل على ذاكرة تخزين UFS 4.0 لأن سامسونج لم تنتج أي حلول تخزين من نوع UFS 4.0 أقل من 256 جيجابايت.

لقد رأينا هذه الذواكر الجديدة على سلسلة جالكسي S23 وهي أحدث واسرع حلول التخزين المتوفرة حالياً على منصة أندرويد. ولا نعلم مما إذا كانت سامسونج تخطط لإنتاج حلول تخزين UFS 4.0 بسعة 128 جيجابايت، ولكنه أمر مستبعد في الوقت الحالي.

ولذلك، قد يكون من المُحبط أن تمتلك جهاز جالكسي Tab S9 ألترا بالجيل القديم من حل التخزين UFS 3.1 والذي لا يزال سريع جداً، ولكن بما أنك ستدفع مبلغ مالي كبير في هذا الجهاز، فمن الأفضل إن تمكنت من الصعود إلى المتغيرات الأكبر في سعة التخزين للاستفادة من حلول الذاكرة الأسرع.

جالكسي Tab S9 ألترا سيكون أقوى الحواسيب اللوحية على الإطلاق

بصرف النظر عن حلول التخزين، من المتوقع أن يشتمل الجهاز على معالج Snapdragon 8 Gen 2 For Galaxy وهو إصدار خاص مكسور السرعة من المعالج الأصلي.

هذا المعالج يحتوي على نواة معالجة مركزية أسرع، فضلاً عن وحدة معالجة رسومية أسرع أيضاً. علاوة على ذلك، سيتضمن الجهاز شاشة قياس 14.6 إنش AMOLED بدقة +WQXGA بمعدل تحديث 120Hz.

أيضاً سيكون هناك بطارية بسعة 11200 مللي أمبير. ولأول مرة في تاريخها، ستأتي حواسيب سامسونج اللوحية حاصلة على شهادة IP68 لمقاومة الماء والغبار.