طبيب روسي للأمراض الباطنية يحذر من تناول مواد غذائية ضارة “تقتل” القلب

روسيا – نصح الطبيب الروسي، بافيل رامينسكي بالامتناع عن تناول الأطعمة المالحة والدهنية من أجل الحفاظ على صحة القلب، وحذر الطبيب من أكثر المواد الغذائية ضررا كتلك التي “تقتل” القلب.

سرد طبيب الأمراض الباطنية، بافيل رامينسكي أسماء أخطر الأطعمة والعادات السيئة التي “تقتل” القلب. وقال إن كثرة الأطعمة الدهنية والمالحة ضارة ، كما أن التدخين ونمط الحياة الخامل يضران به.

وأضاف أن قلة النشاط البدني يزيد إلى حد بعيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. وعلاوة على ذلك فإن نمط الحياة المستقرة يتسبب في ارتفاع ضغط الدم.

وقال في مقابلة مع وكالة مع NEWS.ru الروسية إن الأطعمة الدهنية ترفع مستويات الكوليسترول في الدم. أما الملح فيرفع ضغط الدم ويُخل بعمل القلب.

وأشار قائلا:” إذا كان الإنسان يتعاطى الكحول، ويشرب القهوة بكثرة، فقد لا تتمكن الكلى من تحمل هذا الضغط، وهي المسؤولة عن تطهير الدم من السموم والفضلات، وكذلك الحفاظ على توازن المعادن والماء في الجسم. ولا يجوز الضغط الزائد على هذا العضو المهم، وإلا فقد تبدأ مشاكل لها علاقة بضغط الدم”.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن أكثر من 17.5 مليون شخص يتوفون كل عام بسبب الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا

