أوبو مازالت تعمل على هاتف قابل للتمدد وقد يتم إطلاقه قريباً!

يبدو أن الشركة الصينية تستعد من أجل إطلاق هاتف قابل للتمدد Rollable للمستهلك وخلال وقت قريب. وقد حصلت الشركة للتو على براءة اختراع لهذا الجهاز الذي يحتوي على كاميرات خلفية تختفي بداخل الهيكل بشكل افتراضي.

هل نرى هاتف قابل للتمدد ويتحول الحلم إلى الحقيقة؟

قد يبدو الأمر مشوشاً قليلاً، ولكن دعنا نوضح الأمور بشكل مُفصل من خلال هذا التقرير. مبدئياً، لقد ظهرت براءة الاختراع على موقع CNIPA الصيني مؤخراً، مما يعني أن شركة أوبو حصلت على براءة اختراع لهذا الجهاز.

في الواقع، هذا لا يعني أي شيء جوهري، طوال الوقت، تتقدم شركات التكنولوجيا التقنية من أجل الحصول على براءات اختراع بمجرد تطوير تقنية جديدة. ولكن بالنسبة لجهاز أوبو، يبدو أن الشركة الصينية تقترب تدريجياً من الإعلان عن هذا الهاتف خلال وقت قريب، ومع ذلك، لسنا متأكدين مما إذا كان هذا هو المفهوم النهائي للهاتف، وسوف نخبرك بالسبب بعد قليل.

إذا حاولت النظر في الصورة التي شاركناها معكم بالأعلى، فسوف ترون كاميرا خلفية على ظهر الهاتف يُمكن إخفاءها عند تمرير الهاتف إلى الداخل، ولكن بمجرد تمديد الهاتف إلى الخارج، تصبح مجموعة الكاميرات الخلفية مرئية للعين.

هذه ميزة رائعة للغاية، لأنها من الناحية الأولى ستساعد على تحسين مظهر الهاتف بشكل عام وتحسين مظهر الجانب الخلفي بشكل خاص. من الناحية الأخرى هذا يعني أن الكاميرات ستكون محمية طوال الوقت. ولكن هناك جانب سلبي واحد، وهو أنك في هذه الحالة لن تتمكن من التقاط الصور أو الفيديو عندما يكون الهاتف مُغلقاً، بل ستضطر على تمديده إلى الخارج لتخرج الكاميرات الخلفية من حجرتها.

بكل ما تحمله الكلمة من معنى، سيكون هذا الجهاز بمثابة ثورة في عالم تكنولوجيا الهواتف الذكية. ولكن طريقة استخدام الكاميرا الخلفية ليست فعالة أو مرنة كما يتمناها المستخدم. إخفاء الكاميرا يضمن سلامتها وحمايتها والحفاظ على مظهر الهاتف العام، ولكنه يحد من طريقة استخدامها.

في نفس الوقت، التصميمات الهندسية أوضحت أنه لا يوجد كاميرا أمامية على الهاتف. هذا لا يعني أن الهاتف قد لا يحتوي على كاميرا أمامية، فهو أمر مستحيل. ولكنه يعني أنه من المحتمل أن تكون الكاميرا الأمامية أسفل الشاشة. وهو أمر منطقي من حيث المفهوم الذي نتصوره لهذا الهاتف الرائد. بمعنى آخر، لقد تمكنت أوبو من إخفاء الكاميرا الخلفية، فلماذا لا تفعل الشيء ذاته مع الكاميرا الأمامية.

هذا الهاتف مماثل تماماً إلى هاتف Oppo X 2021 الذي تفاخرت به الشركة في نهاية عام 2021، وعلى الرغم من أن الهاتف كان يعمل بكامل طاقته، ولكن تراجعت الشركة عن فكرة طرحة للمستهلك. يبدو أن الجهاز لم يكن على أتم الاستعداد للاستخدام التجاري.

والآن، بعد مرور أكثر من عامين، يبدو أن الشركة توصلت إلى بعض الحلول التي تجعل من هذا الهاتف أكثر مرونة وفعالية. وقد يكون هذا هو أول هاتف قابل للتمرير يرى النوى خلال المرحلة القادمة.