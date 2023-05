سماهن أبوهن «سماء وغيم وسحاب».. الأرصاد السعودية تقدم هدايا لـ3 توائم

أعلنت وزارة الصحة السعودية أنّ مواطن سعودي رزق بـ3 توائم بعد 6 سنوات من الانتظار، وأسّماهن «سماء، سحاب، غيم»، بمستشفى الولادة والأطفال في نجران جنوب غربي البلاد.

وقدّم المركز الوطني للأرصاد في السعودية هدايا لـ3 توائم إناث، عرفانا بتسميتهن بأسماء مستخدمة يوميا في عمليات مراقبة الطقس، مشيرا إلى أنّه سيقوم بزيارتهن.

وقال المركز في تغريدة على تويتر «نبارك لكم، سماء، وسحاب، وغيم، ويسعد المركز بهذه المناسبة تقديم هدية خاصة لعناصر الطقس الجميلات، سائلين الله أن يحفظهن من كل شر».

وذكر المتحدث باسم المركز حسين القحطاني، أنّ المبادرة جاءت من دور المسؤولية الاجتماعية وفور تغريدة نشرت لوزارة الصحة السعودية عبر تطبيق تويتر الخاصة بولادة الثلاث توائم بعد انتظار دام 6 سنوات.

