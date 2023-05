تجربة توضح لماذا يجب تعقيم أمكنة تغيير حفاضات الأطفال في الحمامات العامة!

إنجلترا – يبدو أن تجربة جديدة ستجعل الأهل يفكرون مرتين قبل استخدام أمكنة تغيير حفاض الأطفال العامة.

وأجرى حساب howdirtyis، على “تيك توك” اختبارا على طاولة بلاستيكية في مرحاض عام، ووجد أن تركيب الطاولة مليء بالبكتيريا.

ونمت العينات نوعين مختلفين من الميكروبات، على الأرجح من قطرات الماء المجهرية التي يتم رشها من مراحيض التنظيف.

وفي حين أن الفيديو لا يحدد البكتيريا التي تم العثور عليها، إلا أن العمل السابق وجد مادة برازية، مثل السالمونيلا والليستريا والنوروفيروس، وكلها يمكن أن تجعل الطفل مريضا جدا.

ومع ذلك، يمكن للوالدين تجنب الجراثيم عن طريق تنظيف المكان بمناديل صحية ووضع وسادة تغيير يمكن التخلص منها على الطاولة البلاستيكية قبل وضع طفلهم.

ويحتوي الفيديو على أكثر من 1300 تعليق. ويشارك كثير من الآباء كيف يتعاملون مع المحطات المستخدمة بشكل عام.

ويعتقد بعض الناس أن الجراثيم هي المفتاح لنمو الجهاز المناعي للطفل، لكن محطات تغيير الحفاضات أدت إلى تفشي المرض عدة مرات – تسبب تفشي المرض في فلوريدا عام 2007 في إصابة 46 طفلا.

وفي عام 2013، تم ربط تفشي فيروس نوروفيروس في ولاية أوريغون بمحطات تغيير حفاضات الأطفال.

المصدر: ديلي ميل

