7 طرق للتغلب على انتفاخ البطن!.. ما الأطعمة التي يجب تناولها؟

الولايات المتحدة – صرحت خبيرة التغذية آشلي توش، بأن الخلل في ميكروبيوم الأمعاء يمكن أن يؤدي إلى نوبات متكررة من الانتفاخ – فكيف يمكنك منع حدوثه؟

وقالت توش: “صحة القناة الهضمية مهمة للغاية لرفاهيتنا بشكل عام. وإذا لم يتم الاعتناء بها، فقد يكون لها تأثير سلبي على حياتك اليومية. تمتص الأمعاء الصحية الفيتامينات والمعادن من الأطعمة التي تتناولها، فهل تتناول أطعمة تساعد أو تعيق صحة أمعائك؟”.

وقالت إن على الناس “تضمين الكثير من الألياف” في نظامهم الغذائي، لأنها “تساعد على نقل الطعام عبر الجهاز الهضمي”.

وعن طريق تحريك الطعام على طول الجهاز الهضمي، يتم التخلص من الفضلات بانتظام حتى تكون الأمعاء “نظيفة”.

وأضافت توش: “يمكن العثور على الألياف في أطعمة مثل الفواكه والخضروات والبقوليات والحبوب الكاملة، لذا تأكد من دمج هذه الأطعمة في نظامك الغذائي”.

وتعد الأطعمة المخمرة خيارا آخر صديقا للأمعاء لتضمينه في نظامك الغذائي.

وأوضحت توش أن “الأطعمة المخمرة غنية بالبروبيوتيك التي تعزز بكتيريا الأمعاء الصحية وتدعم الهضم”.

وبالإضافة إلى معرفة الأطعمة التي يجب إضافتها إلى نظامك الغذائي، من المفيد أيضا معرفة ما يجب الابتعاد عنه إذا كنت تفضل عدم الانتفاخ كثيرا.

وقالت توش: “يمكن أن يسبب الكحول والكافيين تهيجا لبطانة المعدة ويعيقان امتصاص العناصر الغذائية، ما قد يؤدي إلى مشاكل في الجهاز الهضمي مثل الانتفاخ. ويمكن أن تتداخل أيضا مع توازن البكتيريا المفيدة، ما يؤدي إلى التهاب قد يؤدي إلى أعراض تشبه أعراض القولون العصبي”.

وتشارك توش أيضا ثلاث توصيات للمساعدة في التغلب على الانتفاخ (أو منع حدوثه في المقام الأول).

وقالت: “من المهم أن تبقى رطبا بالماء أو المشروبات غير المحلاة مثل شاي الأعشاب طوال اليوم. ويضمن الترطيب المناسب التخلص من النفايات ويساعد على ضمان بقاء مستويات البكتيريا الجيدة في أعلى مستوياتها. وإذا كنت تشرب كمية كافية من الماء، أضف بعضا من عصير الليمون الطازج إلى كوبك للحصول على نكهة إضافية وجرعة إضافية من الفيتامينات والمعادن”.

كما ينبغي “الحصول على قسط كاف من الراحة كل ليلة” حتى يتمكن الجسم من إصلاح نفسه.

ويقال إن النوم الجيد لمدة ثماني ساعات في الليلة يساعد على “تنظيم الهضم وامتصاص العناصر الغذائية من الطعام الذي نتناوله”.

وقالت توش: “تساعد التمارين الرياضية في تحسين صحة الأمعاء من خلال تعزيز الدورة الدموية الجيدة”.

وأضافت أن الدورة الدموية الأفضل تزيد من امتصاص العناصر الغذائية الهامة والماء والفيتامينات الأساسية، ما يقلل الالتهاب وينظم الهرمونات.

سبع طرق للتغلب على النفاخ:

– أدخل الألياف في نظامك الغذائي.

– تناول الأطعمة المخمرة.

– قلل من تناول الكحوليات والكافيين.

– حافظ على رطوبتك.

– احصل على قسط كاف من النوم.

– تمرن بانتظام.

– تحكم في مستويات التوتر.

