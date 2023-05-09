تسريب بعض مواصفات سلسلة ROG Phone 7D على الإنترنت!

ظهر للتو مجموعة من التسريبات التي كشفت عن بعض التفاصيل حول هواتف ROG Phone 7D من شركة اسوس. التسريب لا يتضمن الكثير من المعلومات، ولكن على الأقل يمكننا معرفة حجم الذاكرة العشوائية وخيارات سعة التخزين التي ستأتي عليها السلسلة الجديدة.

على كل حال، هذا ليس التسريب الأول للسلسلة، وبالتأكيد لن يكون الأخير. بدأت الشركة التايوانية تصنيع سلسلة D المُشتقة من السلسلة الرئيسية ROG Phone X بداية من العام الماضي.

نظرياً، هواتف ROG Phone D شبيهة إلى حد ما بهواتف شركة جوجل Pixel A حيث تأتي دائماً أرخص تكلفة من السلسلة الرئيسية ودون المساومة على معايير الأداء. من حيث المفهوم، تعتبر سلسلة D أرخص تكلفة، وتستهدف مستخدمي الفئة المتوسطة الذين لا يستطيعون تحمُل تكلفة السلسلة الرئيسية.

وعلى الأرجح، سوف تستمر اسوس في نفس النهج المُتبع مع هواتف ROG Phone 7 و ROG Phone 7 Ultimate التي تم الكشف عنها منذ قرابة شهر.

ولكن بالنسبة لسلسلة 7D، من الواضح أن هناك بعض الاختلافات الملحوظة في خيارات الذاكرة العشوائية بين الطراز الأساسي والطراز الأغلى ثمناً.

الجدير بذكره، أن خيارات التخزين من حيث الرامات والذاكرة الداخلية متماثلة بالضبط على كل من ROG Phone 7 و ROG Phone 7D دون أي اختلاف.

سيأتي هاتف ROG Phone 7D بذاكرة عشوائية أصغر من تلك المتواجدة في طراز Ultimate

مع سلسلة ROG Phone 7 استخدمت شركة اسوس نفس سعات التخزين بالضبط والذاكرة العشوائية على كلا الطرازين إذ يحتوي كل من الهاتفين على رامات بحجم 16 جيجابايت.

ولكن مع سلسلة ROG Phone 6 استطاعت الشركة أن تُطلق الطراز الأساسي بذاكرة عشوائية سعتها 16 جيجابايت، بينما جاء الطراز الأغلى ثمناً Pro بذاكرة عشوائية 18 جيجابايت.

ويبدو أن كل من ROG Phone 7D و ROG Phone 7D Ultimate سوف يتبعان نفس النهج المستخدم مع سلسلة ROG Phone 6.

وفقاً لما جاء في التسريب، فإن هاتف ROG Phone 7D سوف يحتوي على ذاكرة عشوائية بسعة 12 جيجابايت فقط، بينما سيحتوي طراز Ultimate على ذاكرة عشوائية بسعة 16 جيجابايت.

أيضاً خيارات التخزين ستكون مختلفة إذ من المتوقع أن يتم تجهيز الطراز الأساسي بذاكرة تخزين بسعة 256 جيجابايت، بينما سيحتوي طراز Ultimate على ذاكرة بسعة 512 جيجابايت. للتذكير، هذه هي نفس خيارات التخزين التي رأيناها بالفعل على كل من ROG Phone 7 و ROG Phone 7 Ultimate.

أما فيما يتعلق بنوع المعالج، فعلى الأرجح سيتم تجهيز كلا الهاتفين بمعالج +Dimensity 9200 من شركة ميديا تيك. هذا معالج رائد بالفعل ولكنه لا يزال متخلفاً عن معالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2.

سيحتوي الطرازين على شاشة AMOLED قياس 6.78 إنش – أو على الأقل طراز واحد من بينهما. ومن المُقرر أن يتم إطلاق الهواتف في الصين أولاً، ثم يتم طرحهما في الأسواق العالمية لاحقاً.