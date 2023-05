إدارة FDA الأمريكية تحذر من خطر منتجات تعد “بزيادة الطاقة”!

الولايات المتحدة – حذرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) من أن العديد من المستنشقات غير المعتمدة التي تسوّق “لزيادة الطاقة” تحتوي في الغالب على الأمونيا، وهو غاز سام قد يسبب عدة أعراض.

وجاء في تحذير إدارة الغذاء والدواء: “استنشاق الأمونيا يمكن أن يؤدي بسرعة إلى تهيج العين والأنف والحلق والسعال، وانقباض مجرى الهواء. وتلقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تقارير عن أحداث سلبية مثل ضيق التنفس، والنوبات والصداع النصفي والتقيؤ والإسهال والإغماء من المستهلكين الذين استخدموا المنشطات غير المعتمدة.

وأصدرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) تحذيرها الخاص بسلامة المستهلك بعد إرسال خطاب إلى شركة تصنيع المنتجات، Nose Slap LLC، في 24 أبريل. وتذكر رسالة التحذير المنبهين اللذين يتم بيعهما على موقع الشركة على الويب.

ووفقا للرسالة، يتم الإعلان عن Nose Slap وSoul Slap كبدائل للسكر والكافيين معززة للطاقة، ويلاحظ موقع الشركة على الإنترنت أن كلا المستنشقين يحتويان على الأمونيا.

وعلى وجه التحديد، توصف المنتجات بأنها أملاح ذات رائحة “قوية للغاية”. وبشكل عام، تؤدي أملاح الشم عن طريق استخدام الأمونيا لتهيج الأغشية المخاطية في الجهاز التنفسي العلوي وتحفز منعكس الاستنشاق. وهذا المنعكس، بدوره، يغير تنفس الشخص ويزيد من تدفق الأكسجين وتبادل الغازات في رئتيه، ما قد يزيد من اليقظة.

وبمجرد استخدامها للوقاية من الإغماء أو علاجه، لم يعد الأطباء يستخدمون أملاح الرائحة بانتظام، ولكن يتم استخدامها أحيانا من قبل الرياضيين في محاولة لتحسين الأداء على الرغم من وجود أدلة قليلة تدعم هذا الاستخدام. ومع ذلك، تعتبر أملاح الرائحة آمنة نسبيا – ولكن استنشاق الأمونيا بشكل متكرر أو بجرعات عالية ضار. ومرة أخرى، نظرا لعدم الموافقة على Nose Slap وSoul Slap، لا تستطيع إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ضمان جودة المنتجات أو سلامتها.

واعتمادا على الجرعة المستنشقة، يمكن للأمونيا أن تحرق أنسجة الأنف والحنجرة والقصبة الهوائية؛ يسبب تورم وتراكم السوائل في الرئتين. وتسبب “تدمير مجرى الهواء مما يؤدي إلى ضائقة أو فشل تنفسي”، بالإضافة إلى الأعراض المذكورة سابقا، وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC).

ويلاحظ مركز السيطرة على الأمراض أن أولئك الذين ينجون من استنشاق تركيزات عالية جدا من الأمونيا يمكن أن يتعرضوا لتلف طويل الأمد في الرئة، وإذا دخلت المادة الكيميائية في العين، فإنها يمكن أن تلحق الضرر بالقرنية وتؤدي في بعض الأحيان إلى العمى.

وفي بيان التحذير الخاص بها، شجعت إدارة الغذاء والدواء (FDA) المتخصصين في الرعاية الصحية والمستهلكين على الإبلاغ عن الأحداث السلبية أو مشاكل الجودة مع Nose Slap أو Soul Slap لبرنامج MedWatch للإبلاغ عن الأحداث الضارة.

وصرحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية: “لم يتم إثبات أن هذه المنتجات آمنة أو فعالة للاستخدامات المقصودة. وقد يؤدي فشل الشركة في تصحيح الانتهاكات على الفور إلى اتخاذ إجراءات قانونية دون إشعار آخر، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، مصادرة المنتج وإصدار أمر قضائي”.

المصدر: لايف ساينس

