أعلنت الشبكة الاجتماعية المتخصصة في عالم الأعمال «لينكد إن» الثلاثاء إلغاء تطبيقها الأخير المتاح في الصين.

وعزت شركة «مايكروسوفت» المالكة للتطبيق في بيان لها، اتخاذ هذا القرار إلى وجود منافسة شرسة وبيئة اقتصاد كلي صعبة، بحسب وصفها.

وكانت «مايكروسوفت» إحدى شركات الإنترنت الأميركية القليلة التي نجحت في فرض شبكة اجتماعية في الصين، رغم الرقابة التي تمارسها السلطات والقواعد المحلية الصارمة المفروضة.

وتقدّم «مايكروسوفت» في الصين نسخة معينة من «لينكد إن» من خلال الامتثال إلى هذه القواعد الصارمة.

وفي العام 2021، أوقفت الشركة إتاحة تطبيق «لينكد إن» في البر الرئيسي للصين، عازيةً ذلك إلى وجود بيئة تشغيل صعبة وشروط إضافية لناحية الامتثال للأنظمة.

The post «لينكد إن».. تتوقف في الصين.. «مايكروسوفت» توضح الأسباب appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا