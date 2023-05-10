شاهد التصميم النهائي لهاتف جالكسي زد فليب 5 من خلال هذه التسريبات!

خلال الآونة الماضية بدأت عروض هواتف الجيل الخامس القابلة للطي من سامسونج في الظهور والفضل في ذلك يعود إلى OnLeaks بالتعاون مع المُصمم الشهير MediaPeanut الذي قدم لنا لمحة عما سيبدو عليه هاتف جالكسي زد فليب 5 في المستقبل القريب.

غالباً ما تكون تصاميم OnLeaks المستندة إلى عروض CAD صحيحة بنسبة 100% لأنها مستوحاة من المخططات الهندسية المُسربة للهواتف. لذا، يمكنكم القول أننا ننظر بالفعل إلى المظهر النهائي للهاتف من خلال هذه العروض.

يمكنكم تفقد جميع العروض التي قام المُسرب بنشرها من هنا والتي تستعرض هاتف جالكسي زد فليب 5 من جميع الزوايا. لاحظ فقط أن هذه العروض مستندة إلى تصميمات CAD وليست الصور الرسمية. ولكن جميع الاحتمالات تشير إلى أنها بالفعل صور دقيقة وسيأتي الهاتف بهذا التصميم.

أضافت سامسونج تغييرات جذرية على هواتفها القابلة للطي، وخاصة هاتف جالكسي زد فليب 5. أحد أكثر التغييرات بروزاً هي شاشة الغطاء الثانوية.

أصبحت شاشة الغطاء أكبر بفارق ملحوظ عن الإصدارات السابقة، ويُقال أن قطر الشاشة يبلغ 3.4 إنش تقريباً أي أكبر من شاشة الغطاء على هاتف جالكسي زد فليب 4 بمقدار الضعف تقريباً. يبدو أن شاشة الغلاف تتخذ شكل المُجلد.

بالتأكيد لن يتم تسمية الشاشة الثانوية باسم شاشة “المُجلد” ولكن إذا نظرنا إلى العروض فسوف تلاحظون فقط أن الشاشة الثانوية تظهر على شكل مجلد الكمبيوتر “Folder”.

يحتوي هاتف جالكسي زد فليب 4 على شاشة ثانوية بحجم 1.9 إنش، بينما يبلغ قطر شاشة جالكسي زد فليب 5 حوالي 3.4 إنش – بناءً على التسريبات. هذا يعني أن الفرق بين الشاشتين يبلغ 1.5 إنش.

هذه مساحة عرض كبيرة جداً من الممكن الاستفادة منها بشكل عملي وستكون متعددة الاستخدامات، خاصة إذا تمكنت سامسونج من تحسينها واستغلالها على نحو مثالي.

لا نعلم ما هي أبعاد أو قياسات الهاتف حتى الآن، ولكن من المؤكد أنه سيكون أكثر نحافة من الإصدار السابق، وتحديداً أثناء طيه. بالتأكيد الفضل في ذلك يعود إلى تقنية المفصلة الجديدة الخالية من الفجوات.

جالكسي زد فليب 5 يحتوي على شاشة غطاء قطرها 3.4 إنش

أعلى شاشة الغطاء تستقر كاميرتين بجانب بعضهما البعض. في حين أن جميع التسريبات تؤكد على أن قطر الشاشة الثانوية يبلغ 3.4 إنش ولكن من المتوقع أن تأتي الشاشة الرئيسية بقطر 6.7 إنش – تماماً مثل الإصدارات السابقة.

لوحة العرض وجوانب الهاتف ستكون مسطحة، بينما سيحتوي الهاتف على إطارات منحنية أو مشطوفة – إن صح التعبير – وسيحتوي الجانب الأمامي على فتحة مثقبة في مركز منتصف الشاشة من الأعلى لأجل كاميرا السيلفي.

يبقى السؤال الوحيد الذي يطرح نفسه علينا مرارًا وتكرارًا هو كيف من الممكن أن تستغل سامسونج المساحة الإضافية لشاشة الغطاء الثانوية.

هاتف جالكسي زد فليب 4 لم يستفيد تماماً من هذه الشاشة وكانت محدودة للغاية من حيث الوظائف. فهل من الممكن أن نتمكن من الوصول إلى جميع ميزات الهاتف ووظائفه من خلال الشاشة الثانوية على هاتف زد فليب 5 هذا هو جوهر الموضوع.

سيتم تجهيز الهاتف بواسطة معالج Snapdragon 8 Gen 2 أو من الممكن أن يكون لدى سامسونج قرار آخر بشأن المعالج. في جميع الأحوال، ستأتي هواتف الجيل الخامس القابلة للطي من الشركة الكورية في أغسطس، أو من الممكن أن تأتي مبكراً أسابيع قليلة وتتمكن الشركة من الكشف عنها في شهر يوليو.