شاومي تُطلق هاتف Redmi Note 12R Pro – أحد أفضل الهواتف متوسطة التكلفة

بشكل مُفاجئ للجميع أعلنت العلامة التجارية التابعة لعملاق التكنولوجيا الصيني عن هاتف Redmi Note 12R Pro وهو أحدث إصدار في سلسلة هواتف الشركة الاقتصادية متوسطة التكلفة.

لقد تمكنا من رصد العديد من التسريبات المتعلقة بالهاتف خلال الأسابيع الماضية، ولكننا لم نكن على يقين بأن الشركة تعتزم إطلاقه بالفعل خلال وقت قريب.

مواصفات الهاتف أكثر من ممتازة وتجعه صفقة رابحة بكل المقاييس لذوي الدخل المحدود. يمتاز الهاتف بشاشة ضخمة قياس 6.7 إنش وهي لوحة عرض AMOLED بدقة +FHD بمعدل تحديث 120Hz.

تم تجهيز الهاتف بمعالج كوالكم الجديد Snapdragon 4 Gen 1 SoC وهو معالج متوسط المدى بدقة تصنيع 6 نانوميتر. بجانب المعالج هناك ذاكرة عشوائية بسعة تصل إلى 12 جيجابايت – قد تكون مبالغة من ريدمي تجهيز الهاتف بهذه الذاكرة العشوائية ولكنها بالتأكيد ترقية مُرحب بها.

يحتوي الجانب الأمامي على كاميرا سيلفي بدقة 16 ميجابكسل، مما يعني أنها ضعف دقة كاميرا هاتف Redmi Note 12 الذي يمتاز بكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل فقط.

الجانب الخلفي يحتوي على كاميرتين فقط يتم توزيعها على شكل مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجابكسل والكاميرا الأخرى عبارة عن عدسة لاستشعار العُمق بدقة 2 ميجابكسل ويتوسطهما وحدة إضاءة FLASH LED محاذاة إلى اليمين قليلاً.

يحتوي الهاتف على ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مثبت على الزر الجانبي، وبطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة التي تبدو وكأنها أصبحت السعة القياسية لجميع الهواتف الذكية. هذه البطارية تدعم الشحن السلكي السريع بقدرة 33 وات.

سعر ومواصفات هاتف Redmi Note 12R Pro بالتفصيل