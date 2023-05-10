نوكيا تُعلن عن هاتف Nokia XR21 بمعيار IP69K من الدرجة العسكرية

خلال الأيام القليلة الماضية ترددت العديد من الشائعات حول استعداد شركة نوكيا من أجل إطلاق هاتف جديد من فئة الهواتف المتينة Rugged Phones القادرة على تحمل عوامل البيئة القاسية.

اليوم، تضع HMD Global – الشركة الأم لعلامة نوكيا التجارية – حداً لهذه الشائعات وتُعلن عن هاتف Nokia XR21 والذي يعد بمثابة أحد هواتف شركة نوكيا لعام 2023.

هاتف Nokia XR21 هو ضمن الهواتف التي تندرج تحت فئة الهواتف المتينة وقد تم تصنيف الهاتف بمعيار IP68 من الدرجة العسكرية لمقاومة الماء. وليس ذلك فقط، بل قد صرحت الشركة بأن الهاتف يتمتع بتصنيف IP69K لمقاومة السقوط والأتربة والماء وجميع عوامل البيئة الصعبة والاستخدامات القاسية.

يحتوي الهاتف على إطارات مصنوع من مادة الألمنيوم الخام المُعاد تدويرها بنسبة 100% وقد تم حماية الهاتف بطبقة Gorilla Glass Victus من شركة Corning لمقاومة الخدوش والبصمات والبكتريا.

شاشة الهاتف صغيرة نسبياً مقارنة بشاشات الهواتف الذكية العادية، حيث يبلغ قطر الشاشة 6.49 إنش بدقة +FHD وهذه الشاشة عبارة عن لوحة عرض LCD بمعدل تحديث 120Hz بفتحة ثقب مركزية في منتصف الشاشة لاحتضان كاميرا الصور الشخصية.

يحتوي هاتف Nokia XR21 على زرين قابلين للبرمجية من أجل مساعدة المستخدم على الوصول إلى المهام والوظائف الأكثر استخداماً بسهولة من أجل تحسين تجربة المستخدم العامة مع الهاتف.

أما من حيث العتاد الداخلي فإن الهاتف يعمل بواسطة معالج Snapdragon 695 SoC من شركة كوالكم ويتم تشغيله بواسطة نظام أندرويد 12 مع وعود من الشركة بثلاث إصدارات من نظام أندرويد على مدار الثلاث السنوات القادمة.

بالنسبة للقدرات البصرية فإن الهاتف يمتاز بمستشعر كاميرا رئيسي بدقة 64 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.79 مصحوبة بعدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2 ولكن هذه المرة لم تستعين الشركة بخبرات شركة Zeiss الرائدة للتقنيات البصرية.

تأتي الكاميرا الأمامية بمستشعر بدقة 16 ميجابكسل بدلاً من مستشعر 8 ميجابكسل الذي تم استخدامه مع هاتف XR20 العام الماضي.

يمتاز الهاتف بمكبرات صوت ستريو مع دعم لخاصية الصوت المكاني من OZO ويشتمل على فتحة قياس 3.5 ملم لمقبس سماعات الرأس السلكية.

يستمد الهاتف طاقته من بطارية بسعة 4800 مللي أمبير في الساعة داعمة للشحن السلكي السريع بقدرة 33 وات ولكن على عكس XR20 فإن الهاتف الجديد لا يدعم الشحن اللاسلكي.

يتوفر هاتف Nokia XR21 باللون الأخضر وأسود منتصف الليل بسعر 629$ دولار أمريكي تقريباً من أجل نموذج 6 + 128 جيجابايت وهو النموذج الوحيد المتوفر من الهاتف.