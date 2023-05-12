5 فواكه صيفية تخفض مستويات سكر الدم

تتميز مجموعة الفواكه الصيفية، بمذاقها الشهي إلى جانب أنها تقدم عددًا من الفوائد الصحية للجسم؛ نظرًا لأن الفواكه الصيفية غنية بالماء والألياف، كلاهما ضروري لعدد من العمليات الحيوية في الجسم بما في ذلك ضبط مستويات سكر الدم.

يستعرض التقرير التالي، قائمة بالفواكه الصيفية التي تخفض من مستويات سكر الدم، وفقًا لموقعي “Health line” و”Times of india”.

فواكه صيفية تخفض من مستويات سكر الدم:

1-البطيخ

يحتوي البطيخ على عناصر غذائية قيمة، مثل فيتامين أ وفيتامين سي، كلاهما يحتاجهما الجسم لتوازن الإلكتروليتات في الجسم، هو ما يحتاجه مريض السكري، فضلًا عن احتواء البطيخ على مستويات منخفضة من السكر، يحتوي كوب كامل من البطيخ المقطع على أقل من 10 جرامات من السكر.

2-الشمام

يمتاز الشمام بعناصر غذائية قادرة على خفض مستويات سكر الدم، نتيجة لاحتوائه على مستويات مرتفعة من فيتامين أ، فضلًا عن احتواء 100 جرام من الشمام وهو ما يعادل كوب واحد؛ على 16 ملليجرامًا من الصوديوم و267 من البوتاسيوم، كلاهما مفيد لتوازن الإلكتروليات، فضلًا عن احتواء الشمام على نسبة منخفضة من الكربوهيدرات تصل إلى 8 جرامات.

3-الخوخ

يعد الخوخ من ضمن الفواكه الصيفية سكرية المذاق، لكنه يحتوي على مستويات منخفضة من الكربوهيدرات تصل إلى 13 جرامًا في خوخة متوسطة الحجم، فضلًا عن جرامين من الألياف الغذائية و6% من الاحيتاجات اليومية من فيتامين أ و15% من فيتامين سي، فضلًا عن 0.5 جرام من الدهون، وفقًا لموقع محطة نيو جيرسي للتجارب الزراعية ” NJAES”.

4-التفاح

يحتوي التفاح على ألياف قابلة للذوبان ومركبات نباتية، بما في ذلك الكيرسيتين وحمض الكلوروجينيك وحمض الغاليك، كلها قد تساعد في تقليل نسبة السكر في الدم والحماية من مرض السكري، وجدت دراسة أجريت على 18 امرأة أن تناول التفاح قبل 30 دقيقة من تناول وجبة الأرز قلل بشكل كبير من نسبة السكر في الدم بعد الوجبة مقارنًة بتناول الأرز وحده.

5-البابايا

تعد البابايا فاكهة غنية بمضادات الأكسدة وهي مفيدة في تنظيم مستويات السكر في الدم، لقد لوحظ أن مرضى السكر معرضون لأمراض أخرى بما في ذلك أمراض القلب، يمكن أن تساعد البابايا في إعاقة تلف الخلايا في المستقبل والحفاظ على صحة القلب والجسم.