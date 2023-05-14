هل يجب الامتناع عن تناول الكربوهيدرات لمرضى السكري؟

أوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، أن الكربوهيدرات المعقدة، أي النشويات، هي أهم مصدر للطاقة اللازمة لقيام أعضاء الجسم بالأنشطة الحيوية المختلفة.

ووفقًا لموقع “CNN” عربي، نصحت الوزارة مرضى السكري بتناول النشويات، ولكن باعتدال.

وكشفت أن مكونات الوجبة المثالية لمريض السكري عبارة عن نصف طبق من الخضار الطازجة أو المطبوخة، بينما يتألف النصف الآخر من ربع بروتين وربع نشويات، مع شرب كوب من الماء.

وأشارت الصحة المصرية إلى أن الدقيق الأبيض والسكر بأنواعه هما من مسببات الارتفاع الحاد المفاجئ للسكر في الدم. لذلك، من المُفضّل تجنب المنتجات التالية:

– الخبز الأبيض.

– المخبوزات.

– الحلويات.

– المياه الغازية.

– العصائر.

ومن المهم الالتزام بتناول كميات محدّدة من النشويات والسكريات يوميًا، ما يساعد على ضبط السكر ومنع المضاعفات، مثل القدم السكري، وانفصال الشبكية، وضعف أو فقدان البصر.