سامسونج تستقطب بعض خبراء شرائح السيليكون من شركة كوالكم – لماذا؟

يبدو أن عملاق التكنولوجيا الكوري يسعى من أجل اقتناص بعض خبراء تصنيع شرائح السيليكون من المنافس إذ يُقال أن الشركة تجري حالياً بعض المحادثات مع Zhao Guo المؤسس المشارك لشركة أشباه الموصلات الصينية Biren Technology وذلك من أجل الاستفادة من خبرته والانضمام إلى فريق تصنيع شرائح المعالجة الرسومية المدمجة.

لقد استطاعت سامسونج خلال السنوات الأخيرة استقطاب عدد كبير من خبراء شرائح السيليكون من الشركات المنافسة مثل TSMC وكوالكم. و Zaho كان يعمل سابقاً لدى شركة كوالكم قبل أن ينتقل إلى شركة Biren Technology.

Zaho هو واحد من أكبر خبراء تصنيع أشباه الموصلات وكان ضمن فريق عمل شركة كوالكم العام الماضي وتحديداً في مجال تطوير المعالجات الرسومية.

سامسونج تستقطب خبراء شرائح السيليكون من شركة كوالكم

وبحسب العديد من التقارير، يُقال أنه عمل كقائد فريق تطوير شرائح Adreno GPU بشركة كوالكم على مدار خمسة سنوات متتالية.

ولكن استطاع Guo العام الماضي أن يستقل بنفسه ويتحد مع مجموعة من الخبراء المستقلين لتأسيس شركة Biren Technology والتي تأسست تحديداً في عام 2019. ويُقال أن الهدف الرئيسي من وراء تأسيس الشركة هو التخصص في مجال تصنيع شرائح المعالجة الرسومية للمنصات المختلفة.

ولكنها مثلها مثل هواوي و ZTE لقد تأثرت شركة Biren بشدة وبشكل سلبي من جراء العقوبات الأمريكية. اضطرت الشركة على التخلي عن بعض المشروعات الكبيرة وتقليل قوة شرائح المعالجة الخاصة بها لكي تتمكن من الاستمرار في العمل مع شركائها الآخرين.

وبسبب عدم سير الأمور في نصابها الصحيح، يبدو أن بعض المؤسسين المشاركين يفكرون في المغادرة بحثاً عن الفرص الأفضل. ومن الواضح أن Zaho متجه بالفعل إلى شركة سامسونج.

للأسف، سامسونج لم تكن من بين الشركات الناجحة في مجال تصنيع أشباه الموصلات والشرائح، ولكن يُستثنى من ذلك شرائح الذاكرة. ولكن بالنسبة للمعالجات، فهي لم تتمكن قط من مجاراة منافسيها الأكثر قوة أمثال كوالكم و TSMC. لسنوات طويلة كانت معالجات Snapdragon من كوالكم أكثر قوة وأفضل في درجات الحرارة وكفاءة استهلاك الطاقة.

حاولت سامسونج جاهدة تطوير شرائح المعالجة الخاصة بها، ولكنها لم تحظى بحظ جيد. تستخدم سامسونج حالياً مخزون ARM للمعالجات المركزية، ولقد تعاونت مع AMD من أجل جلب رسوميات وجرافيك شرائح Radeon إلى منصات الهواتف الذكية.

وكان معالج Exynos 2200 هو أول معالج من سامسونج يتمتع بمعالج Xclipse 920 الرسومي من AMD. ولكن سامسونج لن تكتفي بهذه الشراكة وهي الآن تسعى من أجل تحسين قوة وكفاءة معالجاتها المركزية، تماماً مثلما فعلت مع المعالجات الرسومية.