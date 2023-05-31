جوجل تطرح إصدار جديد من جهاز بيكسل تابلت باللون الأسود

أعلنت جوجل عن جهاز بيكسل تابلت – Pixel Tablet خلال مؤتمر Google I/O 2023 السابق وهو أول حاسوب لوحي لشركة جوجل.

آنذاك، تم الإعلان عن ثلاثة ألوان رئيسية للجهاز تشتمل على الخزفي والبندقي والوردي. ولكن مؤخراً، أعلنت الشركة عن اللون الرابع بشكل رسمي وهو اللون الأسود والذي يمكنكم رؤيته بوضوح في صورة العنوان.

جهاز بيكسل تابلت يظهر بلون جديد لم يُعلن عنه

للتذكير، في شهر أبريل الماضي، ذكر موقع 9To5Google أن جهاز بيكسل تابلت سيأتي بأربعة خيارات ألوان مختلفة من بينها اللون الأسود.

ومع ذلك، قررت جوجل عدم الإعلان عن الجهاز سوى بثلاثة ألوان فقط، ومنذ الإعلان الجهاز متاح بالفعل للطلب المُسبق بخيارات الألوان الثلاثة التي تم الإعلان عنها خلال الحدث.

لا نعرف ما هو سبب عدم إعلان جوجل عن خيار اللون الأسود أثناء الإعلان عن جهاز بيكسل تابلت على الرغم من كونه أحد أفضل وأروع الألوان المُفضلة لأغلب المستخدمين.

إصدار اللون الأسود يختلف كثيراً في درجة اللون عن درجة اللون البندقي، وكان من المفروض أن يتم الإعلان عنه خلال الحدث. ولكن في النهاية هكذا بدت الأمور. وبالتأكيد جوجل لها أسبابها في تأخير الكشف عن هذا اللون على الرغم من أننا لا نعلم ما هي تلك الأسباب بالضبط.

ربما لم تكن الشركة تريد طرح الجهاز في الأسواق بأربعة خيارات للألوان، أو ربما أردت أن تجعل اللون الأسود حصرياً لمناطق معينة. أو من الممكن كانت تخطط لتأجيل الكشف عنه لحين الإعلان عن سلسلة بيكسل 8 المرتقبة.

على كل حال هذه هي تخميناتنا. من حيث التصميم، فإن جهاز بيكسل تابلت أحد أفضل الحواسيب اللوحية الأنيقة على الإطلاق، ويتسم بالبساطة وعدم البهرجة.

يعمل جوجل بيكسل تابلت بواسطة معالج خاص من شركة جوجل وهو Google Tensor G2 وذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجابايت وأربعة مبكرات صوتية.

شاشة الجهاز عبارة عن لوحة عرض +QHD قياس 10.95 إنش ويأتي بنظام أندرويد 13 بشكل مُسبق ويدعم تقنية بلوتوث 5.2 ويشتمل الجانب الخلفي على كاميرا واحدة بدقة 8 ميجابكسل بينما يحتوي الجانب الأمامي على كاميرا أخرى بنفس الدقة.

الغريب في الأمر أننا ما زلنا في انتظار ظهور مراجعات جهاز جوجل بيكسل تابلت ولا نعلم ما هو سبب تأخير مراجعات أجهزة جوجل الجديدة كل هذه الفترة الزمنية.