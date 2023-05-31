شركة فيفو تعلن عن أول تابلت لها iQOO Pad بمواصفات خارقة

أعلنت العلامة التجارية التابعة لشركة فيفو مؤخراً عن سلسلة الهواتف الذكية الجديدة iQOO 8 وبجانبها الحاسوب اللوحي الخارق iQOO Pad والذي احتوى على مجموعة رائعة من المواصفات الفنية والتي سنتعرف عليها بعد قليل.

تم إطلاق الحاسوب اللوحي في الصين، وهو أمر اعتيادي على الشركات الصينية أن تطلق أجهزتها في سوق موطنها الرئيسي أولاً. يمتاز التابلت بشاشة 2.8K قياس 12.1 إنش بلوحة عرض LCD بمعدل تحديث 144Hz داعمة لمرئيات HDR10 ويتم تشغيلها بواسطة معالج ميديا تيك الرائد +Dimensity 9000 مصحوباً بذاكرة عشوائية بسعة 12 جيجابايت رام.

يمتاز تابلت iQOO Pad بهيكل مصنوع من الألمنيوم ويبلغ سُمكه 6.59 مم وعلى غطائه الخلفي كاميرا رئيسية بدقة 13 ميجابكسل وكاميرا ماكرو ثانوية بدقة 2 ميجابكسل.

في الجانب الأمامي توجد كاميرا بدقة 8 ميجابكسل وهنالك 6 مكبرات صوتية منها 4 مكبرات صوتية خطية عالية النطاق بالإضافة إلى مكبرين صوتيين عاديين.

يدعم التابلت قلم Pencil 2 Stylus كما وتوفر الشركة لوحة مفاتيح والتي تحتوي على 64 مفتاح ولوحة لمس زجاجية. يستمد الوحش طاقته من بطارية بسعة 10.000 مللي أمبير في الساعة والتي تدعم الشحن السلكي بقدرة 44 وات.

مواصفات تابلت iQOO Pad بالتفصيل