روسيا – أعلنت الدكتورة فاسيليسا بانوماريوفا خبيرة التغذية الروسية أن اتباع نظام غذائي صحي وصحيح يساعد على العيش حتى إلى 100 عام

وتشير الخبيرة ، إلى أن اتباع نظام غذائي صحي وصحيح كما في “المناطق الزرقاء” (المنطقة الزرقاء (Blue Zone)‏ هي مصطلح جديد لتحديد المناطق القليلة في العالم التي تتميز بعمر ساكنها الطويل مقارنة بمتوسط الأعمار في بقية مناطق العالم) يساعد على زيادة متوسط العمر المتوقع بمقدار 13 عاما، أي العيش إلى 100 عام.

وتقول: “لقد تأكدنا أن النظام الغذائي الصحي يمكن أن يؤثر إيجابيا في طول العمر والصحة”.

وتشير الخبيرة إلى الدراسات العلمية التي جرت في مناطق العالم التي تتميز بطول عمر سكانها إذ يحتفظون بصحة جيدة أطول من الآخرين. والمقصود هنا “المناطق الزرقاء ” من أوكيناوا إلى سردينيا ومن نيكويا إلى إيكاريا التي يستهلك سكانها كميات كبيرة من الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة والبقوليات.

ووفقا لها، هذه المواد الغذائية بالذات غنية بالمواد المغذية التي تخفض من خطر ظهور المشكلات الصحية مثل أمراض القلب والجلطة الدماغية.

وتضيف: من المهم هنا ليس فقط إضافة هذه المواد الغذائية الصحية إلى النظام الغذائي، بل وتجنب تناول الأطعمة الضارة أيضا.

وتقول: “لقد اتضح أن سكان “المناطق الزرقاء” لا يستهلكون الكثير من اللحوم ومنتجات الألبان والسكر المكرر والأطعمة المصنعة”.

وتضيف: “عموما يعتمد النظام الغذائي لسكان “المناطق الزرقاء” على النباتات وبصورة خاصة على البقوليات كمصدر أساسي للبروتينات”.

المصدر: صحيفة “إزفيستيا”

Shares

The post خبيرة تغذية تكشف طريقة للعيش 100 عام first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا