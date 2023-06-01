شركة فيفو تُطلق سلسلة iQOO Neo8 بمواصفات جبارة وسعر منافس

أعلنت شركة iQOO عن الهاتفين الذكيين الجديدين iQOO Neo8 و iQOO Neo8 Pro في الصين. كلا الهاتفين يحتويان على شاشة ضخمة قياس 6.78 إنش بدقة 1.5K بمعدل تحديث 144Hz وهو الأمر الذي سيعشقه جميع اللاعبين المتمرسين. والجدير بذكره أن هذه الشاشة هي عبارة عن لوحة عرض AMOLED فائقة الوضوح بألوان نابضة بالحياة وتفاصيل متناهية الدقة.

تصل معدلات سطوع الشاشة في ذروتها إلى 1600 شمعة، كما أن الشاشة تدعم خاصية حساسية الضغط المزدوجة لتحسين تجربة اللمس على الشاشة.

يتم تشغيل الطراز الأساسي (iQOO Neo8) بواسطة معالج Snapdragon 8+ Gen 1 SoC، بينما تم تجهيز الطراز الأغلى ثمناً بمعالج +Dimensity 9200 والذي استطاع أن يحطم جميع الأرقام القياسية على منصة AnTuTu مؤخراً.

كلا الهاتفين يحتويان على شريحة V1 الخاصة بشركة فيفو والتي تعمل على تحسين وإدارة الطاقة في الهاتف وتوفير استهلاك البطارية بنسبة تتخطى حاجز 14% أثناء ممارسة الألعاب. يأتي الهاتف مزوداً بذاكرة عشوائية بسعة 16 جيجابايت من النوع LPDDR5X وذاكرة تخزين داخلية بسعة 512 جيجابايت نوعها UFS 4.0.

يحتوي كلا الهاتفين على غرف تبريد بالخبار فائقة الجودة والتي تغطي مساحة تبريد أكبر بفارق 125% تقريباً مقارنة بهاتف iQOO Neo7. بالإضافة إلى ذلك فإن الهواتف تحتوي على جرافيت قياسي ثلاثي الأبعاد لتشتيت الحرارة المرتفعة فضلاً عن 9 مستشعرات لقياس درجة الحرارة وتتبعها في الوقت الفعلي لمواكبة التغيرات في طريقة استخدام الهاتف.

هاتف iQOO Neo8 Pro يحتوي على مستشعر Sony IMX866 VCS مدعوماً بتقنية التثبيت البصري OIS وبجانبه عدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل.

أما الطراز الأساسي فهو يكتفي بمستشعر Samsung GN5 بدقة 50 ميجابكسل بالإضافة إلى عدسة لاستشعار العُمق بدقة 2 ميجابكسل. كلا الهاتفين يحتويان على عدسة سيلفي بدقة 16 ميجابكسل.

كلاهما يستمدان طاقتهما من بطارية مزدوجة الخلية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السلكي فائق السرعة بقدرة 120 وات.

مواصفات سلسلة iQOO Neo8 الفنية بالتفصيل